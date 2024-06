Berlin. Für viele Urlauber droht durch einen Streik der Mallorca-Trip zu platzen. Wer betroffen ist und warum es doch noch Hoffnung gibt.

Mehr als 10 Millionen Urlauberinnen und Urlauber reisen jährlich auf die spanische Insel Mallorca. Die meisten per Flugzeug – und viele aus Deutschland. Wer mit dem deutschen Billig-Flug-Unternehmen Eurowings, gerade erst bei den World Airline Awards auf Platz 14 der günstigen Anbieter gelandet, in den wohlverdienten Urlaub reisen will, muss sich aber auf Probleme einstellen.

Denn wie verschiedene Medien unabhängig voneinander berichten, soll es in den kommenden Wochen zum Streik kommen. Das auf Mallorca für die Bodenabfertigung von Eurowings zuständige Unternehmen Wings Handlings will die Arbeit in dieser Zeit immer wieder niederlegen. Die konkreten Streiktage: 1., 5., 7., 10., 12. und 13. Juli.

Mallorca-Urlaub: Darum wollen die Airline-Mitarbeiter streiten

Doch nicht nur die Urlauber, die in dieser Zeit nach Mallorca reisen, könnten Probleme haben. Auch wer jetzt schon auf der balearischen Insel Ferien macht und demnächst mit Eurowings zurückfliegen will, könnte vom Streik betroffen sein.

Die „Mallorca Zeitung“ zitiert zu den Gründen aus einer Pressemitteilung. So würden sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über „verschärfte Angriffe auf die gesetzlich anerkannten Rechte der Mitarbeiter durch die Unternehmensleitung in Palma“ beschweren. Die „Risikoprävention am Arbeitsplatz“ werde kaum beachtet, das habe bereits zu Unfällen geführt. Zudem sei die zur Verfügung gestellt Ausrüstung in schlechtem Zustand. Auch zu sexueller Belästigung und Diskriminierung würde es kommen.

Kann ein Treffen am Donnerstag den Mallorca-Urlaub retten?

Eine Hoffnung gibt es aber noch: Laut „Mallorca Zeitung“ soll es am kommenden Donnerstag ein Treffen mit der Geschäftsleitung geben. Ob der Streik noch abgewendet werden kann, ist aber unklar. Unter Berufung auf Gewerkschaftsvertreter schreibt die „Mallorca Zeitung“, dass eine Einigung „äußerst unwahrscheinlich“ sei.