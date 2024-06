Berlin. Bei einem spektakulären Einbruch in Berlin gingen die Täter sehr rustikal vor. Sie fuhren in einen Chanel-Laden und verwüsteten ihn.

In Berlin gab es in der Nacht zum Mittwoch einen spektakulären Einbruch. Wie die Polizei informierte, seien die mutmaßlichen Einbrecher am Kurfürstendamm mit einem Auto durch die Scheibe des Schaufensters einer Chanel-Boutique gefahren, um sie auszurauben.

Die genaueren Umstände des mutmaßlichen Einbruchs und die Frage, ob und was die Täter erbeuteten, blieb vorerst unklar, wie die Polizei mitteilte.

red