Alderney. Münzfunde in einer römischen Festung auf einer Kanalinsel vor Frankreich zeigen Kaiser, die beide ein tragisches Ende nahmen.

Archäologen haben auf den Kanalinseln vor der Küste Frankreichs zwei römische Münzen entdeckt, die Kaiser zeigen, welche beide ein tragisches Ende nahmen. Eine Münze zeigt einen Cäsar, der als Teenager „umgebracht“ wurde und die andere zeigt einen römischen Kaiser, der von einfallenden Goten getötet wurde.

Die Entdeckung der Münzen und frühere Funde römischer Bauten, darunter die Überreste einer Festung, legen nahe, dass die Römer sich auf der kleinen Insel Alderney, der nördlichsten Kanalinsel, niedergelassen hatten

.„Wir beginnen zu glauben, dass die Römer hier waren, um diesen kleinen Wasserabschnitt zwischen hier und Frankreich im Auge zu behalten“, sagte Jason Monaghan, ein Archäologe bei der Ausgrabung und Sekretär von Dig Alderney, einer Wohltätigkeitsorganisation für Archäologie auf der Insel, gegenüber „Live Science“. „Die Schiffe, die aus dem Mittelmeer kamen und Fracht, Öl, Wein und dergleichen transportierten, mussten Alderney passieren, also errichteten die Römer dort wahrscheinlich eine Festung, um diese Handelsroute im Auge zu behalten und Piraten und dergleichen aufzuhalten.“

Römische Münzen zeigen Valerian II und Valenz

Seit 2008 führen die Archäologen Ausgrabungen auf Alderney durch. Aber es gebe noch viel zu entdecken, sagte Monaghan. 2017 entdeckten Elektriker Gräber aus der Eisenzeit und Teile eines römischen Gebäudes, was darauf hinweise, dass Menschen die Insel seit Tausenden von Jahren bewohnen, sagte er.

Eine Ausgrabung des Gebäudes aus der Römerzeit ergab, dass es drei Räume hatte, einen Hof auf der einen Seite, einen gepflasterten Bereich auf der anderen und eine Müllhalde im Südosten. Auf dieser Müllhalde wurde eine der Münzen gefunden: Eine Silbermünze, bekannt als „Antoninianus“, die auf das Jahr 255 n. Chr. datiert und zwei Denare wert war, eine Standardsilbermünze, die während der Römerzeit geprägt wurde. Die Münze zeigt die Büste von Valerian II – dem Enkel des römischen Kaisers Valerian, der seinen Sohn zum Mitkaiser und seinen jugendlichen Enkel zum Cäsar ernannte. Valerian II starb jedoch zwei Jahre später unter mysteriösen Umständen.

Die Münze von Valerian II sei „etwas größer als mein Daumennagel“, sagte Monaghan. „Sie ist ziemlich dünn. Sie zeigt den Kopf des Cäsars, er war so etwas wie ein stellvertretender Kaiser und damals noch ein Teenager. Er wurde ein paar Jahre später umgebracht. Monaghan wies darauf hin, dass das Römische Reich in dieser Zeit unter starker Inflation litt und deshalb seine Münzprägung „verwässerte“, weshalb die Münze nicht mehr aus massivem Silber bestehe.

„Es ist wie ein Miniatur-Pompeji dort unten“

In späteren Schichten des Gebäudes fanden Archäologen die andere Münze – eine Bronze des römischen Mitkaisers Valens aus der Zeit zwischen 364 und 367 n. Chr. Valens wurde bekanntlich von den einfallenden Goten in der Schlacht von Adrianopel in der heutigen Türkei getötet. „Es ist eine Münze mit ziemlich geringem Wert aus der Zeit gegen Ende des Römischen Reiches im Westen“, sagte Monaghan. „Diese Bronzen sind ziemlich schlampig – sie sind nicht sehr gut geprägt.“

Etwa 27 Meter vom Gebäude entfernt befinden sich die Überreste einer römischen Festung. „Die Valens-Münze stammt ungefähr aus der Zeit, als die römische Festung gebaut wurde“, sagte Monaghan. Es ist nicht bekannt, wer außer den Soldaten der Festung noch auf der Insel lebte, aber es ist möglich, dass auch ihre Familien oder Regierungsbeamte dort lebten. Es ist also unklar, wie das Gebäude genutzt wurde, aber wahrscheinlich liegen noch weitere Gebäude aus der Römerzeit in den Sanddünen der Insel vergraben. „Es ist wie ein Miniatur-Pompeji dort unten“, so Monaghan.

Was die Stätte aus der Eisenzeit betrifft, so haben Archäologen mehrere menschliche Überreste in einer „sehr reichen“ Grabstätte gefunden, fügte er hinzu.