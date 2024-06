Tarragona. Archäologen finden in Spanien das Grab einer Kriegerin, die mit über 20 Mönchen begraben ist. Offenbar starben sie alle im Kampf.

Eine Kriegerin, die offenbar im Kampf starb, begraben mit mehr als 20 Mönchen. Der Fund, den Archäologen bei einer Ausgrabung an einer Burg in Spanien machten, überraschte die Wissenschaftler nicht nur, sondern gibt ihnen auch Rätsel auf. Eine neue Studie legt nun nahe, dass die Frau genau wie die Männer im Kampf starb.

„Wir sollten sie uns als eine etwa vierzigjährige Kriegerin vorstellen, knapp 1,50 Meter groß, weder stämmig noch schlank und geschickt im Umgang mit dem Schwert“, sagte Carme Rissech, Co-Autorin der Studie und Forscherin in der Abteilung für medizinische Grundlagenwissenschaften der Universität Tarragona, in einer Erklärung. Forscher fanden menschliche Überreste bei der Ausgrabung eines Friedhofs innerhalb der befestigten Burg „Zorita de los Canes“ in Guadalajara, knapp 50 Kilometer von Madrid entfernt. Die Bestattungen stammen aus der Zeit der sogenannten „Reconquista“ (Zurückeroberung) zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert, einer Zeit komplexer religiöser und politischer Konflikte zwischen christlichen und islamischen Gruppen auf der Iberischen Halbinsel.

Kriegerin starb wie die Mönche im Kampf

Laut der Studie, die in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlicht wurde, weisen viele der Skelette wahrscheinlich erlittene heftige – sogar tödliche – Wunden auf, darunter eine „erhebliche Anzahl von Stichwunden und Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung im Kampf“.

Basierend auf einer Analyse der Überreste der Frau scheint es, dass sie wie die Mönche im Kampf starb, da ihre Knochen keine Anzeichen einer Heilung ihrer Verletzungen aufweisen. Diese besonderen Kriegermönche gehörten dem Orden von Calatrava an, der 1158 in Spanien gegründet wurde. Der Orden hatte, ähnlich wie die Tempelritter, die Aufgabe, Calatrava la Vieja zu schützen, eine Stadt an der umkämpften Grenze zwischen christlichen und muslimischen Gebieten. Im 13. Jahrhundert begann der örtliche Adel, den Orden mit Geld und Männern zu versorgen. Beispielsweise stammten viele der Rekruten des Ordens, insbesondere höherrangige Ritter und Unteroffiziere, aus dem niederen Adel und der städtischen Führung, heißt es in der Studie. Und obwohl die Ritter des Ordens von Calatrava Armutsgelübde ablegten, feierten sie weiterhin wie Adlige, wie die Studie bestätigte.

Frau aus niedrigerer sozialer Schicht

Die Forscher ermittelten das Geschlecht der Kriegerin, indem sie das Becken und den Schädel untersuchten, die beiden häufigsten und zuverlässigsten Körperteile zur Feststellung des biologischen Geschlechts. Durch die Analyse der verschiedenen Isotope oder Versionen von Stickstoff in den Knochen von Zorita de los Canes stellten die Wissenschaftler außerdem fest, dass die Ernährung der Mönche reich an Geflügel und Meeresfischen war, die von der iberischen Gesellschaftselite bevorzugt und für diese erschwinglich waren.

Der starke Fischkonsum deute darauf hin, dass die Mönche religiöse Beschränkungen beim Fleisch eingehalten haben, schreiben die Autoren der Studie. Im Vergleich zu den Männern habe die Frau deutlich weniger Protein gegessen, wie die Isotopenanalyse ergab. Das lasse darauf schließen, dass sie wahrscheinlich aus einer niedrigeren sozialen Schicht als die Mönche stammte.

Eine Hypothese besagt, dass die Frau eine Dienerin im Schloss war und während der Schlacht zu den Waffen griff, um es zu schützen, was letztendlich zu ihrem Tod führte. Ihre Knochen weisen jedoch keinerlei Abnutzungserscheinungen auf, die für die Dienstbotenarbeit typisch sind. „Ich glaube, dass diese Überreste einer Kriegerin gehören“, sagte Rissech, „aber es bedarf weiterer Analysen, um festzustellen, inwieweit diese Frau mit den anderen Rittern zeitgleich ist.“