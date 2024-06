Berlin/London. Prinzessin Anne befindet sich nach Angaben des Buckingham Palace im Krankenhaus. Was genau vorgefallen ist, verschweigt der Palast.

Prinzessin Anne (73) liegt laut einer Mitteilung des britischen Königshauses im Krankenhaus. Die „Princess Royal hat sich bei einem Zwischenfall auf dem Anwesen Gatcombe Park gestern Abend leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung zugezogen“, heißt es dort. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, wurde die 73-Jährige von einem Pferd getreten, als sie zu Fuß auf dem Anwesen unterwegs war.

Unfall von Prinzessin Anne: Solange fällt sie für royale Auftritte aus

Prinzessin Anne ist die Schwester von König Charles III. und die einzige Tochter der verstorbenen Königin Elizabeth II. Sie gilt als großer Pferdefan und hatte 1976 im Vielseitigkeitsreiten an den Olympischen Spielen teilgenommen. Laut dem Buckingham Palace, der keinen offiziellen Angaben zum Hintergrund des Vorfalls machte, befindet sie sich zur Beobachtung in einem Krankenhaus in Bristol und „wird sich voraussichtlich schnell und vollständig erholen“.

Nach Bekanntwerden der Krebserkrankungen von König Charles und Prinzessin Kate ist die Nachricht von Prinzessin Annes Krankenhausaufenthalts nun die nächste Hiobsbotschaft für die britische Krone. Anne vertritt die Royal Family bei zahlreichen Veranstaltungen. Alle Termine für die kommende Woche würden verschoben, teilte der Palast weiter mit. Auch am Staatsbankett für das japanische Kaiserpaar an diesem Dienstagabend könne sie nicht teilnehmen.

fgö/dpa