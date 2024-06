Berlin. Nach Sommerurlaub sieht es im Südtiroler Hochgebirge aktuell nicht aus. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee sind am Wochenende gefallen.

Nach einem langsamen Start erreichen die Temperaturen in Deutschland nun vielerorts den sommerlichen Standard. Anders in Südtirol. Denn dort kommt es mancherorts zu einem Wetterereignis, dass in unseren Breitengraden im Juni sonst selten vorkommt. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fielen am Wochenende und verwandelten das Hochgebirge in eine Winterlandschaft. Das zeigen verschiedene Videos und Fotos in den sozialen Medien.

Schnee in Südtirol: Dieses beliebte Urlaubsziel ist betroffen

Besonders das Stilfser Joch soll laut „Südtirol News“ betroffen sein. Es handelt sich um eine der höchsten befahrbaren Gebirgspässe in den Alpen und ein beliebtes Ziel für Radfahrer und Touristen. Doch auch die Täler waren von den gesunkenen Temperaturen betroffen, in Sulden wurden beispielsweise nur drei Grad gemessen.

Allerdings ist Schnee auch im Sommer in den Alpen keine Seltenheit und aufgrund der schnell wieder ansteigenden Temperatur meist kurzlebig. Auch in Südtirol ist für die kommende Woche bereits mehr Sonne und Wärme, allerdings unterbrochen von Regenschauern.

