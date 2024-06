Berlin. Kalifornier verirrt sich in den Bergen und überlebt 10 Tage ohne Essen. Eigentlich sollte die Wanderung nur drei Stunden dauern.

Ein Kalifornier hat nach einer zehntägigen Odyssee in den Bergen überlebt, nachdem er sich bei einer Wanderung verirrt hatte. Er überlebte unter anderem durch den Konsum großer Mengen Wasser. Lukas McClish (34) wollte sich am 11. Juni eigentlich nur auf eine dreistündige Wanderung in die Santa Cruz Mountains in Kalifornien begeben, berichtete der Nachrichtensender KGO. Als er am 16. Juni nicht zurückkehrte, meldete ihn seine Familie als vermisst – er hatte das Vatertags-Essen verpasst. Daraufhin wurde er mit zahlreichen Such- und Rettungsaktionen aufgespürt.

Schließlich wurde McClish am Donnerstag dank einer Drohne des Sheriffbüros von Santa Cruz gefunden, wie das Amt für Forstwirtschaft und Brandschutz San Mateo auf X bestätigte. McClish wurde im Big Basin Redwoods State Park entdeckt, dem ältesten Staatspark Kaliforniens, der für seine uralten Küstenmammutbäume bekannt ist. „Es gab mehrere Berichte über Hilferufe, aber die genaue Lokalisierung der Person war schwierig“, erklärte das Amt.

Es stellte sich heraus: McClish verirrte sich, teilweise aufgrund der Zerstörung von Orientierungspunkten durch jüngste Waldbrände. Er hatte keine größeren Verletzungen und wurde mit seiner Familie wieder vereint, so das Sheriffbüro. Gegenüber KGO sagte McClish, er sei „müde und ein wenig wund“ nach dem Erlebnis. „Ich habe meine Stimme verloren“, fügte er hinzu.

Kalifornien: So konnte der Wanderer zehn Tage überleben

Alles, was er zum Überleben im Wald hatte, waren die Kleidungsstücke, die er beim Aufbruch trug: „Ich trug nur eine Hose, meine Wanderschuhe und einen Hut“, erzählte er KGO. „Ich hatte eine Taschenlampe und eine Klappschere, wie ein Leatherman-Tool. Und das war‘s.“

Durch Wasser aus Bächen und Wasserfällen im Park konnte der Kalifornier überleben. „Ich habe darauf geachtet, jeden Tag einen Liter Wasser zu trinken, aber gegen Ende brauchte mein Körper Nahrung und irgendeine Art von Nährstoffen“, sagte er KGO.

Die Anzahl der Such- und Rettungskräfte, die nach ihm suchten, empfand er als „wirklich demütigend“. Jeden Tag habe er nach Hilfe gerufen. „Es war eine unglaubliche Erfahrung“, sagte er.

