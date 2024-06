Berlin. Seit mindestens sieben Monaten hat Alexandre Grimaldi eine Freundin – nun enthüllt er ihre Identität. Die beiden haben große Pläne.

Cognac-Erbin erobert Herz des Monaco-Prinzen: Der 20-jährige Alexandre Grimaldi, unehelicher Sohn von Fürst Albert II. von Monaco, hat bei der Mailänder Fashion Week erstmals seine Freundin der Öffentlichkeit präsentiert. An seiner Seite: die gleichaltrige Savannah Hennessy, Tochter des Unternehmers Kilian Hennessy.

Bereits im November 2023 hatte Grimaldi in einem Interview mit dem britischen Magazin „Tatler“ von einer neuen Beziehung geschwärmt. „Es läuft sehr gut. Wir haben uns in Monaco kennengelernt. Ich werde nach New York ziehen, sie ist auch schon dabei, dort hinzuziehen“, verriet er damals, ohne jedoch die Identität seiner Partnerin preiszugeben.

Freundin von Alexandre Grimaldi bezeichnet sich als „Professionelle Cinderella“

Bei der Gucci-Modenschau in Mailand zeigte sich das junge Paar nun erstmals gemeinsam. Perfekt aufeinander abgestimmt posierten sie zusammen – er in einem dunkelbraunen Outfit, sie in einem beigefarbenen Minirock mit passendem Häkeloberteil.

Savannah Hennessy entstammt einer bekannten Unternehmerfamilie. Ihr Urgroßvater gründete das gleichnamige Cognac-Imperium. Sie selbst bezeichnet sich auf Instagram als „Schauspielerin“ und „professionelle Cinderella“. Mit 11.500 Followern gibt sie dort Einblicke in ihr Leben – gemeinsame Fotos mit ihrem Freund sucht man bislang jedoch vergeblich.

Trotz der Zurückhaltung in den sozialen Medien scheint die Beziehung für Alexandre Grimaldi, der als Sohn von Fürst Albert und der ehemaligen Flugbegleiterin Nicole Coste zur Welt kam, ernst zu sein. Im „Tatler“-Interview betonte er, wie wichtig ihm „Loyalität und Ehrlichkeit“ sowie „Fürsorge und Verständnis“ bei einer Partnerin seien. Ob Savannah Hennessy ihren Freund demnächst auch bei offiziellen Anlässen des monegassischen Fürstenhauses begleiten wird, bleibt abzuwarten.

