Herzsprung. Bei einem schweren Unfall auf der A24 in Brandenburg sterben drei Menschen. Die Autobahn war in Richtung Berlin voll gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A24 im Kreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war am Mittwochabend nahe dem Ort Herzsprung von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Berlin zwischenzeitlich voll gesperrt.

dpa