Berlin. Ein Tweed von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt zur deutschen Nationalmannschaft sorgt im Netzt für Empörung.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zeigt sich derzeit bei der Heim-EM von seiner besten Seite. Zwei Spiele, zwei überzeugende Siege. Die Begeisterung bei vielen in Deutschland ist groß. Dass man diese Begeisterung durchaus auch unglücklich ausdrücken kann, zeigt ein Post von Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) bei X, der im Netz derzeit für viele Diskussionen sogrt. Der Tweed von Göring-Eckardt hatte am Abend bereits über 8000 Kommentare und wurde fast 2000 Mal geteilt.

Göring-Eckardt wird Rassimus vorgeworfen

Die Politikerin schreibt darin, dass die Mannschaft wirklich großartig sei und fügt dann noch an: „Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler.“ Die Reaktionen darauf sind heftig und viele User werfen der Politikerin Rassismus vor. So schreibt ein User direkt unter den Post: „Sollen wir Fußballspieler nach Hautfarbe bewerten? Was unterscheidet Sie von einem Rassisten, Frau Göring-Eckardt?“ Ein anderer Kommentator wird noch deutlicher. „Rassistische Aussagen wie diese in ihrem Tweet machen Deutschland für Migranten wie mich zu einem nicht sicheren Land. Wer auf Hautfarben achtet, teilt ein und ist rassistisch. Werden Sie endlich farbenblind bei Menschen.“ Einige Kommentatoren fordern sogar den Rücktritt der Politikerin.

Göring-Eckardt spielte mit dieser Andeutung auf eine umstrittene ARD-Umfrage für die WDR-Sendung „Sport Inside“ an, in der jeder Fünfte angab, dass er es besser finden würde, wenn wieder mehr weiße Spieler in der DFB-Elf spielen würden. 17 Prozent der Deutschen hielten es demnach für schade, dass der DFB-Kapitän türkische Wurzeln habe.

Die Umfrage hatte für Empörung gesorgt und auch Göring-Eckardt äußerte ihren Unmut, als sie dazu auf X schrieb: „Menschen so wie Tiere in Rassen unterteilen zu wollen ist eine zutiefst inhumane Idee, die historisch als Rechtfertigung eines brutalen Kolonialismus geschaffen wurde.“ Mit ihrer jetzigen Äußerung habe sie jedoch nach Ansicht vieler Kommentatoren genaus das getan.

