Berlin/Mekka. Bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch sind wahrscheinlich über 500 Menschen gestorben. Behörden meldeten Temperaturen von über 50 Grad.

Während der muslimischen Wallfahrt Hadsch sind mindestens 550 Menschen aufgrund der Hitze zu Tode gekommen, berichtet die AFP unter Berufung auf Diplomaten. Allein 323 Tote sollen aus Ägypten stammen. Außerdem sollen zahlreiche tunesische, indonesische, jordanische und iranische Menschen unter den Toten sein. Nach Angaben einer senegalesischen Presseagentur verstarben obendrein drei Senegalesen. Die Deutsche Presse-Agentur hingegen berichtet von 64 Todesopfern.

Temperaturen von über 50 Grad gemessen

Die Wallfahrt hatte in Mekka am Freitagabend bei glühender Hitze begonnen. Dem saudischen Zentrum für Meteorologie zufolge wurden dort in der Großen Moschee am Montagmittag 51,8 Grad Celsius gemessen und an weiteren heiligen Stätten in der Umgebung ähnlich hohe Temperaturen.

Mekka, Saoedi-Arabië:

Tijdens de hadj-rituelen sterven veel moslims door hitte en uitdroging. Hun lichamen liggen op straat. Mensen passeren hen en vervolgen hun rituelen, waarbij ze alleen het gezicht bedekken van de lijken en hen achterlaten totdat de autoriteiten de lijken…

Vergangenes Jahr nahmen rund zwei Millionen Pilger an der Wallfahrt in Saudi-Arabien teil, die zu den fünf Grundpflichten des Islams gehört. Er soll von jedem gesunden Muslim, der es sich leisten kann, mindestens einmal im Leben unternommen werden.

Busse und Züge helfen bereits, die vielen Gläubigen zu den heiligen Stätten zu bringen, die großen Menschenmengen und große Hitze bedeuten für die Pilger und Ordnungskräfte aber trotzdem eine Herausforderung. In den vergangenen Jahrzehnten kam es auch zu mehreren großen Tragödien mit jeweils Hunderten Todesopfern durch Gedränge. 2023 waren laut Behörden 10.000 Menschen behandelt worden, zehn Prozent davon hatten einen Hitzeschlag erlitten.

dpa/AFP