Selchow. Im brandenburgischen Selchow brachte ein Unwetter eine Hauswand zum Einsturz. Andernorts soll es sogar einen Tornado gegeben haben.

Im brandenburgischen Selchow hat das Unwetter am Dienstag für einen Schockmoment gesorgt. Nach Bauarbeiten um ein Gebäude in dem Schönefelder Ortsteil unterspülte der anhaltende Regen wohl das Fundament und sorgte so dafür, dass eine Giebelwand einstürzte. Dadurch lagen plötzlich Wohnräume frei.

Glück im Unglück: Obwohl das Gebäude bewohnt ist, gab es nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten. Dennoch waren Polizei, Feuerwehr und ein Energieversorger bis spät an die Nacht beschäftigt, das Gebäude wurde als unbewohnbar eingestuft. Wo die Bewohner untergekommen sind, ist nicht bekannt.

Nahaufnahme des Schutts der eingestürzten Wand. © Morris Pudwell | Morris Pudwell

Unwetter in Deutschland: Sogar einen Tornado soll es gegeben haben

Die Einsatzstelle wird nun von einem privaten Sicherheitsdienst bewacht. Im Laufe des Tages sollen Experten den genauen Einsturzgrund ermitteln. Die Baugrube neben dem Haus könnte zu dem Unglück beigetragen haben.

Am gestrigen Dienstag fegten mehrere Gewitter über Brandenburg und Sachsen. Sogar einen Tornado soll es im sächsischen Gröditz gegeben haben. Auch für Berlin wurde eine Unwetterwarnung herausgegeben, die Hauptstadt blieb aber von schweren Wetterereignissen verschont.