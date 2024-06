Mljet. In der Adria wurde ein bisher nicht identifizierter Wal gesichtet. Örtliche Experten warnen davor, sich dem Meeressäuger zu nähern.

Bisweilen lassen sich im Mittelmeer-Seitenbecken Adria Wale entdecken. Laut Deutsche Stiftung Meeresschutz sind vier Walarten in der beliebten Urlaubsregion nachgewiesen: Pottwale, Cuvier-Schnabelwale, Finnwale und Buckelwale. Sichtungen sind allerdings verhältnismäßig selten. Im August 2023 wurde allerdings eine Gruppe von mindestens fünf Pottwalen bei der kroatischen Insel Korčula gesichtet.

Nun gab es erneut eine Walsichtung, ebenfalls bei Kroatien. Wie der Mljet-Nationalpark über seine Facebook-Seite mitteilte, wurde am zehnten Juni ein Wal im Mljet-Kanal gesichtet. Um welche Walart es sich handelt, ist demnach nicht bekannt. Allerdings werden Touristen und Einheimische dazu aufgerufen, sich bei einer weiteren Sichtung dem Tier nicht zu nähern. Stattdessen sollen Sichtungen mit Zeit- und Ortsangabe per Mail an den Nationalpark gemeldet werden.

Wal gesichtet? So verhalten Sie sich richtig

Die internationale Organisation OceanCare hat einen Verhaltenskodex für Begegnungen mit Walen und Delfinen aufgestellt. Darin heißt es unter anderem: „Nähern Sie sich Walen und Delfinen nur seitlich von hinten an, damit Sie in deren Blickfeld sind. Vermeiden Sie eine Annäherung von vorne oder direkt von hinten. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit dem langsamsten Tier an.“

Außerdem sollte man Distanz zu den Tieren halten. Mindestens 100 Meter und nur ein Schiff im Umkreis von 300 Metern für 15 Minuten. Wenn allerdings Jungtiere anwesend sind, oder die Wale unruhig werden, sollte der Abstand sofort vergrößert werden. Sollten sich die Tiere Ihrem Schiff nähern, sollte der Motor ausgekuppelt werden. Auch abrupte Kurs- oder Geschwindigkeitsänderungen, sowie das Kreuzen der Wege sind zu vermeiden, um die Tiere nicht zu verletzen.