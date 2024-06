New York City. Popstar Justin Timberlake soll Berichten zufolge wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden sein. Was bisher darüber bekannt ist.

US-Popstar Justin Timberlake (43) soll im Bundesstaat New York wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden sein. Das berichten die Medienoutlets ABC und TMZ übereinstimmend unter Berufung auf Strafverfolgungsbeamte.

Laut TMZ soll sich Timberlake aktuell noch auf der Polizeistation befinden. ABC berichtet, dass das Mitglied der Boyband NSYNC noch am heutigen Dienstag einem Gericht vorgeführt werden soll. Eigentlich soll der Popstar am Wochenende zwei Konzerte in Chicago und nächste Woche zwei Auftritte in New York City absolvieren.

Mehr Informationen in Kürze.