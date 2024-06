Lampedusa. Nach zwei Schiffsunglücken im Mittelmeer gibt es mindestens elf Tote und zahlreiche Vermisste. Darunter viele Kinder.

Bei zwei Schiffsunglücken im Mittelmeer sind am Montag zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Wie die deutsche Wohltätigkeitsorganisation „RESQSHIP“ sagte, habe sie am Montag 51 Menschen von einem sinkenden Holzboot gerettet und zehn Leichen im Unterdeck nahe der Insel italienischen Lampedusa gefunden.

Bei einem anderen Vorfall am selben Tag wurden mehr als 60 Menschen als vermisst gemeldet, von denen 26 vermutlich Kinder seien, teilte Ärzte ohne Grenzen mit. Die Boote beförderten Migranten, die aus Libyen und der Türkei aufgebrochen waren, hieß es von der UN-Organisation.

Viele Kinder gelten noch als vermisst

Überlebende des Schiffbruchs in der Nähe von Lampedusa wurden laut „RESQSHIP“ am Montagmorgen der italienischen Küstenwache übergeben und an Land gebracht, während die Verstorbenen im Boot auf die Insel geschleppt wurden. Das Boot sei von Libyen aus gestartet und habe Migranten aus Syrien, Ägypten, Pakistan und Bangladesch befördert, teilten das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR, die Internationale Organisation für Migration (IOM) und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Das andere Schiffswrack lag etwa 200 Kilometer vor der Küste Kalabriens in Süditalien, teilten die Behörden mit.Einer der zwölf überlebenden Menschen sei nach dem Aussteigen gestorben, hieß es von der italienischen Küstenwache.Shakilla Mohammadi von Ärzte ohne Grenzen sagte, sie habe von Überlebenden gehört, dass 66 Menschen vermisst seien, darunter mindestens 26 Kinder, von denen einige erst wenige Monate alt seien.

Einige Schiffe haben nicht geholfen

„Ganze Familien aus Afghanistan gelten als tot. Sie verließen die Türkei vor acht Tagen und hatten drei oder vier Tage lang Wasser getrunken. Sie sagten uns, sie hätten keine Schwimmwesten und einige Schiffe hätten nicht angehalten, um ihnen zu helfen“, sagte Mohammadi in einem Interview. Das Mittelmeer ist die tödlichste bekannte Migrationsroute der Welt. Laut UN-Daten sind seit 2014 mehr als 23.500 Migranten in dem Meer gestorben oder verschwunden. (red)

