Utah. Mitten in der Wüste von Utah gründen gesellschaftsfeindliche Amerikaner ihren eigenen Staat. Der Gründer macht eine düstere Ansage.

Eine Gemeinschaft gesellschaftsfeindlicher US-Amerikaner gründen in der Wüste von Utah praktisch ihren eigenen Staat, nachdem sie sich von der modernen Welt losgesagt haben. Wie die „Daily Mail“ berichtet, hätten sich Hunderte von Menschen im Rahmen der „Operation Self-Reliance“ (OSR) vorgenommen, von der Landwirtschaft zu leben. Dabei verzichten sie auch auf Strom und Internet, weil sie der Meinung sind, dies sei die Lösung für eine zerfallende Kultur.

Die Kommune wurde von Philip Gleason, 74, einem ehemaligen Unternehmer, gegründet, der sich berufen fühlt, den Menschen zu ermöglichen, ihre eigenen Nahrungsmittel anzubauen, ihr eigenes Wasser zu pumpen und sich auf nichts anderes als sich selbst zu verlassen.

Kein Stromnetz und keine Sanitärversorgung

Gegenüber dem Nachrichtenportal „Deseret News“ erklärte er, dass sich zwar einige aus Umwelt- oder Gesundheitsgründen dafür entschieden, dort zu leben, der beabsichtigte Zweck jedoch darin bestehe, der „Verrücktheit“ der modernen Welt und dem aktuellen politischen Klima unter der Biden-Regierung zu entgehen. „Wir scheinen in den USA eine Kulturrevolution zu erleben“, so der Gründer. „Als wir zum ersten Mal hierher kamen, dachten wir, es sei vielleicht zu weit weg … Jetzt, bei allem, was passiert, fragen wir uns, ob es weit genug ist“, so Gleason.

Die Bewohner der OCR-Genossenschaft auf der Riverbed Ranch im Juab County leben fast autark vom Stromnetz. Die Mieter kaufen jeweils ein eigenes, zwei Hektar großes Grundstück, auf dem sie nur die Möglichkeit haben, ihre gesamten Lebensmittel selbst anzubauen, da das Anwesen über kein kommunales Stromnetz und keine Sanitärversorgung verfügt.

Bewohner müssen Vorgaben erfüllen

Ein Anteil an der Genossenschaft kostet mindestens 35.000 US-Dollar, aber das sei, bevor die Bewohner die von Gleason vorgeschriebenen Vorgaben erfüllen müssen, einschließlich des Baus eines eigenen Hauses von Grund auf. Die Bewohner müssen außerdem eine Scheune bauen, ein Abwassersystem installieren, ihre eigene Solarenergie erzeugen, einen Brunnen graben und ein Gewächshaus bauen. Auf der Werbseite von OCR ist zu lesen, dass sich diese Kosten auf mindestens weitere 235.000 US-Dollar belaufen könnten, was die Organisation darauf zurückführt, dass „der Covid-Wahnsinn die Kosten für Baumaterialien erheblich in die Höhe getrieben hat“.

Für Gleason ist sein zwei Hektar großes Grundstück die Gelegenheit, seine lebenslange Überlebensbesessenheit auf die Probe zu stellen, indem er unter anderem Sonnenblumen pflanzt, um Schatten zu spenden, da in der Wüste von Utah kaum Bäume wachsen können. Er erzählte Deseret News, dass er die Sonnenblumenkerne von einem Freund bekommen habe, der nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland lebte und ihn warnte, dass Ölmangel ein ernstes Problem bei den Nachkriegsrationen gewesen sei.

Verschiedene apokalyptische Szenarien

Der Gründer der Kommune sagte, er befürchte, dass sich in den kommenden Jahren verschiedene apokalyptische Szenarien abspielen könnten, von einem Stromnetzausfall, der Amerikas Strom lahmlegt, bis hin zu Atomkrieg und Cyberangriffen. „Das ist nur eine Geschichte, die sich wiederholt“, warnte er. „Zu Beginn jeder Kulturrevolution sind die Menschen, die ihr Essen kontrollieren, diejenigen, die die Nase vorn haben.“

Während die Amerikaner immer wieder mitteilen, dass sie das Vertrauen in die Institutionen des Landes verlieren, haben diejenigen, die sich auf der Riverbed Ranch ein neues Leben aufgebaut haben, im Wesentlichen ihren eigenen, sich selbst erhaltenden Nationalstaat gegründet. Die Bewohner des OCR stimmen über ihren eigenen Vorstand ab und übernehmen dort Rollen. Darüber hinaus verfügen sie über ein gerichtsähnliches System zur Beilegung von Streitigkeiten durch den Streitbeilegungsausschuss.

Wie viele andere in Utah sind die meisten Einwohner der Gemeinde Anhänger der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Und die Kommune hat sogar einen Weg gefunden, auf Bargeld zu verzichten, da viele auch mit ihren eigenen Produkten wie Brot und Vieh handeln. Berichten zufolge leben in der Gemeinde mehr als 70 Kinder, die alle von ihren Eltern zu Hause unterrichtet werden, um die nächste Generation gesellschaftsfeindlicher Bewohner großzuziehen.

Nure eine Krankenschwester und Hebamme

Doch ohne Krankenhäuser in der Nähe in den kargen Wüsten scheinen medizinische Notfälle eine Herausforderung zu sein. Gleason sagt, er habe seit der Gründung der Basis zwei Herzinfarkte erlitten und nur eine Bewohnerin sei ausgebildete Krankenschwester für Hausbesuche, während eine andere Hebamme sei und bisher drei Babys zur Welt gebracht habe.

Und während einige in einer zwei Stunden entfernten Stadt ihre Stimme per Briefwahl abgeben, meiden viele Einwohner bewusst die Politik – eine Bewohnerin gab zu, dass sie ihre Kinder aus Kalifornien in die Kommune mitnahm, weil ihr ehemaliger stellvertretender Direktor „schwul war und sich offen dafür stark machte“.

Ein anderes Paar sagte, sie seien wegen der gleichen antiliberalen Stimmung aus dem demokratisch regierten Portland geflohen und sagten, die Stadt habe „den Verstand verloren“ und sie „mussten raus“. Gleason besteht jedoch darauf, dass die Bewohner, trotz ihrer Abneigung gegenüber der Gesellschaft, weit davon entfernt seien, Anarchisten zu sein. „Wir sind keine Steuerdemonstranten, wir haben keine Miliz, wir wollen einfach nur vom Land leben“, sagt er.

Am Ende gibt er noch eine erschreckende Warnung darüber, was passieren könnte, wenn seine Vorhersagen und Vorbereitungen wahr würden: „Wenn wir das alles fertig haben, könnten wir die dritt- oder viertgrößte Gemeinde des Landes sein.“