Hamburg. Auf der Reeperbahn in Hamburg hat es am Rande eines Fanmarsches einen Vorfall gegeben. Ein mutmaßlicher Angreifer wurde durch Schüsse gestoppt.

Nahe der Reeperbahn in Hamburg-St. Pauli hat die Polizei einen mit einer Spitzhacke und einem Molotowcocktail bewaffneten Mann angeschossen. Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Er sei am Bein getroffen worden.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, dass der Mann mit einer Axt oder einem Hammer bewaffnet gewesen und auf die Beamten losgegangen sei. Zunächst hätten die Polizisten versucht, den Mann mit Pfefferspray außer Gefecht zu setzen. Schließlich hätten sie jedoch von der Schusswaffe Gebrauch gemacht.

In Hamburg findet am Nachmittag um 15 Uhr das Spiel zwischen den Niederlanden und Polen statt. An der Reeperbahn hatten sich Oranje-Fans zu einem „Fan Walk“ versammelt. Der Vorfall soll sich in der Nähe der Silbersackstraße ereignet haben.

Mehr in Kürze.

bün/mit dpa