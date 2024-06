Berlin. Die Fußball-EM 2024 ist in vollem Gange. Wann steht Deutschland wieder auf dem Platz? Spiele, Termine und Uhrzeiten im Überblick.

Deutschland steht im Achtelfinale der Fußball-EM 2024

Wann findet das Spiel gegen Dänemark statt?

Die Termine und Zeiten der Deutschland-Spiele im Überblick

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 läuft noch bis zum Finale am 14. Juli. Den Startschuss für die EM gab es mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in der Allianz-Arena in München. Und was für ein Beginn für die DFB-Elf! Deutschland siegte klar mit 5:1. Auch gegen Ungarn gab es einen Erfolg (2:0). Zum Abschluss der Gruppenphase gab es noch ein 1:1 gegen die Schweiz.

Ein Überblick über alle Zeiten, Orte und TV-Übertragungen der EM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppenphase.

1. Spieltag: Deutschland – Schottland (5:1)

Wann: Freitag, 14. Juni 2024, 21 Uhr

Freitag, 14. Juni 2024, 21 Uhr Wo: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV-Übertragung: ZDF, Magenta TV

2. Spieltag: Deutschland – Ungarn (2:0)

Wann: Mittwoch, 19. Juni 2024, 18 Uhr

Mittwoch, 19. Juni 2024, 18 Uhr Wo: Stuttgart Arena, Stuttgart

Stuttgart Arena, Stuttgart TV-Übertragung: ARD, Magenta TV

3. Spieltag: Deutschland – Schweiz (1:1)

Wann: Sonntag, 23. Juni 2024, 21 Uhr

Sonntag, 23. Juni 2024, 21 Uhr Wo: Frankfurt Arena, Frankfurt am Main

Frankfurt Arena, Frankfurt am Main TV-Übertragung: ARD, Magenta TV

Achtelfinale: Deutschland – Dänemark

Wann: Samstag, 29. Juni 2024, 21 Uhr

Samstag, 29. Juni 2024, 21 Uhr Wo: Signal Iduna Park Dormund

Signal Iduna Park Dormund TV-Übertragung: ZDF, Magenta TV

Deutschland ist Gruppensieger. Das ist nach dem späten Remis gegen die Schweiz klar. Niclas Füllkrug rettete mit seinem Treffer in der Nachspielzeit das Unentschieden. Jetzt geht es am 29. Juni (Samstag) um 21 Uhr in Dortmund gegen Dänemark. Weitere mögliche Termine für die kommenden Spiele sind: