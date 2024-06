Berlin. Ermittler sprechen von der größten jemals beschlagnahmten Menge in Deutschland. Es gab dafür Durchsuchungen in sieben Bundesländern.

Deutschen Ermittlern ist nach eigenen Angaben der bislang größte Schlag gegen den Kokainhandel in Deutschland gelungen. Wie das Zollfahndungsamt Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Freitag mitteilten, wurden dabei „dutzende Tonnen Kokain im Wert von mehreren Milliarden Euro aus dem Verkehr gezogen“. Wie die Zentralstelle für Organisierte Kriminalität bei der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, sei die riesige Drogenmenge bereits im vergangenen Jahr im Hamburger Hafen entdeckt worden.

Im Zusammenhang damit gab es nun Durchsuchungen in sieben Bundesländern, sieben Haftbefehle wurden vollstreckt. Einsätze fanden den Angaben zufolge in Bonn, Köln, Leverkusen, dem Rhein-Sieg-Kreis und Wachtberg in Nordrhein-Westfalen, in der bayerischen Landeshauptstadt München, in Berlin und Hamburg, im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland, im niedersächsischen Heidekreis sowie im hessischen Frankfurt am Main statt. Über Details der Ermittlungen wollen die Behörden am Montag in einer Pressekonferenz in Düsseldorf informieren. (afp/fmg)