Dresden. In der Nähe von Dresden konnte die Feuerwehr eine Katastrophe verhinden. Ein Tanklastzug mit über 30.000 Litern Benzin geriet in Brand.

Eine Brücke der Autobahn 17 bei Dresden ist durch einen brennenden Tanklastzug beschädigt worden. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen und blieb unverletzt, wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Das Feuer konnte gelöscht werden, bevor es auf den mit rund 36.000 Litern Benzin gefüllten Tanksattelauflieger übergriff. Die Ursache des Brandes sei noch unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Tanklastzug brennt unter Autobahnbrücke

Der Tanklastzug war nahe dem Autobahndreieck Dresden-West auf einer Landstraße in Brand geraten und unter der Autobahnbrücke zum Stehen gekommen, wodurch sich die Flammen bis hin zur Brücke ausbreiteten und diese beschädigten. Die Autobahn wurde für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt, die Fahrtrichtung Dresden später wieder freigegeben. Der Verkehr in Richtung Prag wurde am Freitagmorgen weiterhin an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Landstraße blieb zunächst voll gesperrt.

Ein Bergungsunternehmen soll die zerstörte Zugmaschine und den Sattelauflieger bergen. Zudem wurde ein Bausachverständiger hinzugezogen, um den Zustand der Autobahnbrücke zu überprüfen. (dpa)

