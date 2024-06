Mannheim/Berlin. Der 52 Jahre alte Musiker soll mehrfach antisemitische und holocaust-leugnende Inhalte verbreitet haben, heißt es aus Mannheim.

Gegen den Musiker Xavier Naidoo ist Anklage wegen Volksverhetzung erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft Mannheim wirft einem 52 Jahre alten Musiker aus Mannheim vor, im März 2021 über einen Telegram-Kanal antisemitische und Holocaust-leugnende Inhalte durch Verlinkung eines Videos sowie durch eine mit einem Text versehene Bilddatei veröffentlicht zu haben. Naidoo ist 52 Jahre alt und stammt aus Mannheim.

Weiter heißt es in einer Mitteilung der Behörde, gegen den 52 Jahre alten Musiker sei bereits im Juli 2023 wegen Volksverhetzung in vier Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Beleidigung, Anklage erhoben worden. Die fraglichen Taten sollen zwischen Anfang Dezember 2020 bis Ende April 2021 begangen worden sein, ebenfalls über einen Telegram-Kanal. Dabei sollen antisemitische und den Holocaust leugnende Inhalte in Form von Texten, einer eigenen Audiobotschaft sowie durch Verlinkung einer fremden Audiobotschaft und eines Videos veröffentlicht worden sein.

Den Ermittlungen lagen diverse Strafanzeigen zugrunde. Die Staatsanwaltschaft beantragte, alle Anklagen in der Großen Strafkammer des Landgerichts Mannheim zusammen zu verhandeln. Der Musiker bestreitet demnach die Vorwürfe, die Staatsanwaltschaft verwies auf die Unschuldsvermutung.

