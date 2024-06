Berlin. In Hannover sind am Montagmittag zwei Stadtbahnen aufeinander aufgefahren. Laut Polizei wurden mindestens 16 Menschen verletzt.

In Hannover in der Nähe des Messegeländes hat es am Montag einen Stadtbahn-Unfall mit mehr als einem Dutzend Verletzten gegeben. Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurden mindestens 16 Menschen verletzt, darunter vor allem Schüler, die die Ideen-Expo besucht hatten. Eine leere Stadtbahn ist demnach im Bereich der Haltestelle Messe-Ost auf eine stehende Stadtbahn aufgefahren.

Zur Schwere der Verletzungen machten Feuerwehr und Polizei zunächst keine Angaben. Der Fahrer der auffahrenden Stadtbahn wurde laut Feuerwehrsprecher eingeklemmt und musste befreit werden. Dutzende Rettungswagen und Notärzte waren vor Ort. Nach Angaben des Verkehrsunternehmens Üstra gibt es Einschränkungen auf der Linie 6.

lou/dpa