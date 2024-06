Berlin. SpaceX atmet auf: Dem Unternehmen von Elon Musk ist nach vier gescheiterten Versuchen erstmals ein erfolgreicher Testflug gelungen.

Nach drei erfolglosen Versuchen ist es dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX im vierten Anlauf erstmals gelungen, einen erfolgreichen Testflug seiner Mega-Rakete Starship durchzuführen. Das 120 Meter lange Raumfahrzeug landete nach etwa einstündigem Flug um die Erde am Donnerstag erfolgreich im Indischen Ozean. Das teilte Elon Musks Unternehmen im Onlinedienst X mit.

„Wasserung bestätigt! Glückwünsche an das gesamte SpaceX-Team für einen aufregenden vierten Testflug von Starship!“ erklärte das Unternehmen des Multimilliardärs Elon Musk. Die Landung im Meer war auch in einem Livestream zu sehen.

Die Rakete war am Donnerstagmorgen (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Starbase im texanischen Boca Chica gestartet. Der Schwerpunkt des vierten Tests lag nach Angaben von SpaceX auf der kontrollierten und sicheren Rückkehr der Rakete zur Erde und ihrer Wiederverwendbarkeit.

Starship: 2026 soll Mission Artemis 3 starten

SpaceX will mit der Starship-Rakete dereinst Menschen zum Mars bringen. Zuvor soll die neue Mega-Rakete, die vollständig wiederverwertbar sein soll, Astronauten der Nasa zum Mond transportieren.

Im Jahr 2026 will die US-Raumfahrtbehörde mit der Starship-Rakete erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder Astronauten auf den Erdtrabanten bringen. Für die Mission namens Artemis 3 muss die neue Rakete in der Lage sein, in den Orbit gebracht und dann mit mehreren „Starship-Tankern“ für ihre lange Reise aufgetankt zu werden.

Bei ihrem ersten Testflug im April 2023 war die Starship-Rakete ins Taumeln geraten und in der Luft gesprengt worden. Beim zweiten Versuch im November 2023 war die Rakete nach einem erfolgreichen Start nach der Trennung von der Antriebsstufe explodiert. Der dritte Testflug fand Mitte März statt. Dabei legte die Rakete einen deutlich längeren Weg zurück als bei den ersten beiden Testflügen, bevor SpaceX 49 Minuten nach dem Start ihren „Verlust“ meldete.

