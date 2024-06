Rogaland. In Norwegen findet ein Bauer auf seinem Feld ein Schwert aus der Wikingerzeit. Eine „seltene“ Inschrift macht den Fund noch wertvoller.

Beim Roden eines Feldes entdeckte eine Norweger ein seltenes Schwert aus der Wikingerzeit, das vermutlich 1000 Jahre alt ist. „Wir wollten gerade mit der Aussaat von Gras auf einem Feld beginnen, das seit vielen Jahren nicht mehr gepflügt wurde“, sagte Øyvind Tveitane Lovra, der die Waffe gefunden hatte, in einer Erklärung.

Als ein Stück altes Eisen auftauchte, wollte er es gerade wegwerfen. Eine genauere Betrachtung ergab jedoch, dass es sich größtenteils um ein jahrhundertealtes Schwert handelte, und so kontaktierte er Archäologen der örtlichen Regierung, wie es das norwegische Recht vorschreibt.

Archäologen bestätigen, dass Schwert aus der Wikingerzeit ist

„Mir wurde schnell klar, dass dies kein alltäglicher Fund war“, sagte Lovra, der nebenberuflich Landwirt, Fähringenieur und Kommunalpolitiker in der Gemeinde Suldal im südwestlichen norwegischen Landkreis Rogaland ist. „Es geht um unsere Geschichte, und es ist schön zu wissen, was schon einmal hier war.“

Archäologen der Regierung von Rogaland haben das Artefakt letzte Woche von seiner Farm geborgen und nun bestätigt, dass es sich um die Überreste eines Eisenschwerts aus der Wikingerzeit (793 bis 1066 n. Chr.) handelt. Bemerkenswerterweise scheint es sich bei dem Schwert um einen seltenen Typ fränkischen Ursprungs zu handeln, der als Ulfberht-Schwerter bekannt ist und sich durch Inschriften entlang der Klingen auszeichnet.

„Das ist sehr selten“, sagte der Rogaland-Archäologe Lars Søgaard Sørensen. „Das Schwert war das größte Statussymbol der Wikingerzeit und es war ein Privileg, ein Schwert tragen zu dürfen.“ Der Rest des Schwertes ist etwa 37 Zentimeter lang und besteht aus dem Griff, der Parierstange und einem Teil der Klinge. Der Rest der Klinge fehlt – etwa die Hälfte ihrer Länge –, aber Archäologen halten sie für überraschend gut erhalten für Rogaland, wo der Boden im Allgemeinen schlechtere Erhaltungsbedingungen aufweist als in anderen Teilen Norwegens.

Inschrift deutet auf „Ulfberht-Schwert“ hin

Sørensen sagte, das Schwert sei offenbar in dichten Ton eingebettet gewesen, was verhinderte, dass die Eisenreste mehr Sauerstoff ausgesetzt wurden und rosteten. Als die Archäologen das Schwert röntgten, um mehr darüber herauszufinden, enthüllten die Scans die Konturen einer Inschrift auf der Klinge.

„Das bedeutet, dass es sich um ein sogenanntes VLFBERHT-Schwert (Ulfberht) aus der Wikingerzeit oder dem frühen Mittelalter handeln könnte“, sagte Sigmund Oehrl, Professor für Archäologie an der Universität Stavanger, in der Erklärung. „Das sind hochwertige Schwerter, die im Frankenreich (heute Deutschland und Frankreich) hergestellt wurden und mit dem Namen des Waffenherstellers gekennzeichnet sind.“

Er stellte fest, dass in ganz Europa bis zu 4000 Schwerter aus der Wikingerzeit gefunden wurden, aber nur etwa 170 aus Norwegen Ulfberht-Inschriften aufweisen. „Uns ist nicht bekannt, dass in Rogaland zuvor ähnliche Schwerter gefunden wurden“, sagte er. Die Archäologen schätzen, dass das Schwert zwischen 900 und 1050 hergestellt wurde, was der späten Wikingerzeit entspricht – etwa von 800 bis 1066.

Lovra glaubt, dass das Schwert mit Wikingern, die Geschenke brachten, auf dem Hof angekommen sei, die den Namen der Familie trägt – ein Ereignis, das in der örtlichen Folklore beschrieben wird. „Ich weiß, dass die Wikinger in den Fjord gesegelt sind und die Dame des Hauses in Lovra mit schönen Dingen geschmückt haben, auch aus Irland“, sagte er in der Erklärung. (red)