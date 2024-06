Gronau. Ein Minderjähriger bricht bei der Feuerwehr ein und klaut ein Einsatzfahrzeug. Bei der Spritztour beschädigt er den Wagen.

Bereits in der Nacht zum Dienstag ist in Gronau (Leine) in Niedersachsen ein Minderjähriger bei der dortigen Freiwilligen Feuerwehr eingebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, sei der Jugendliche durch ein Fenster in das Gebäude eingestiegen. Bei dem Einbruch stahl er den Einsatzleitwagen der Feuerwehr und fuhr dann damit im Raum Hannover und Salzgitter herum.

Bei der Fahrt habe der Jugendliche das Fahrzeug auch beschädigt. Nach der Spritztour habe er das Fahrzeug wieder am Feuerwehrhaus in Gronau abgestellt. Gegen den Minderjährigen seien mehrere Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es von der Polizei. (red)

