Neustadt a.d. Aisch. Bei einem Volkfest in Bayern kam es zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein Kleinkind lebensbedrohlich verletzt wurde. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Volksfest in Neustadt a.d. Aisch in Bayern wurde am Montagabend ein Kleinkind lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei informierte, sei das Kind auf der sogenannten „Kirchweih“ in dem Ort von einem Karussell geschleudert worden und fiel in den Innenbereich des Fahrgeschäfts. Dabei habe es sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Das Kind sei mit dem Rettungswagen in die Uniklinik nach Erlangen gebracht worden.Die Polizei habe den Betrieb des Karussells eingestellt und das Steuerhäuschen versiegelt. Die Polizei habe die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (red)

