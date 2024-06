Berlin. Schweren Herzens hat Moderator Elton die Sendung an Opdenhövel abgeben. Der hatte in der Premiere mit vielen Probleme zu kämpfen.

Im April gab ProSieben das Ende der 23 Jahre währenden Zusammenarbeit mit dem Moderator Elton bekannt. Damit moderiert der deutsche Entertainer auch nicht mehr die Sendung „Schlag den Star“. Elton selbst war vernehmbar enttäuscht von der Entscheidung und betonte: „Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab.”

Seine Nachfolge trat Matthias Opdenhövel an, der die Sendung bereits vor 13 Jahren moderierte. Debut war am 2. Juni – und natürlich hat auch Elton zugeschaut.

Erste „Schlag den Star”-Sendung mit Matthias Opdenhövel – Elton meldet sich zu Wort

In seiner Instagram-Story kündigte der 53-jährige Elton an: „Werde heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge TV gucken.” Dabei gab er sich versöhnlich: „Wünsche aber dem gesamten ‚Schlag den Star‘-Team eine reibungslose Show.“ Später konnte er sich aber einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Puh. Ok. Heute wohl früh ins Bett.“ Diesen Beitrag löschte er bald wieder.

Ex-Fußballer Mehmet Scholl verletzt sich bei “Schlag den Star”

Tatsächlich verlief der Auftakt für Matthias Opdenhövel holprig. In der ProSieben-Show „Schlag den Star“ treten normalerweise zwei Prominente in bis zu 15 Spielrunden gegeneinander an, in denen es um Wissen, Geschicklichkeit und Ausdauer geht. Diesmal standen sich die Ex-Europameister vom EM-Finale 1996, Mehmet Scholl und Markus Babbel, gegenüber.

Schon zu Beginn der Sendung klagte Scholl über Beschwerden. Nach der Werbepause war dann Schluss – Scholl musste nach dem dritten Spiel ausgewechselt werden. Als Begründung verkündete Moderator Opdenhövel: „Mehmet Scholl hat akute Knieprobleme.“ Auf X schrieb der Sender dazu: „Mehmet Scholl muss leider auf die Bank“.

Pannenserie bei “Schlag den Star”

Doch der Sender fand schnell Ersatz für den verletzten Scholl: Thomas Helmer, der 1996 ebenfalls im EM-Finale gestanden hatte, sprang ein. Allerdings musste Helmer die Null von Scholl übernehmen. Moderator Opdenhövel ermutigte ihn: „Du musst ein bisschen aufholen“.

Trotz des prominenten Ersatzes verlief die Sendung nicht ganz reibungslos: Ein „Hot Rod“-Auto blieb liegen, beim Spiel „Magnetkette“ waren die Ketten zu kurz und beim „Pickleball“ hatte auch Markus Babbel gesundheitliche Probleme. Wegen Oberschenkelschmerzen musste er das Spiel abbrechen, die Punkte gingen an Helmer. Am Ende konnte Babbel das Spiel dennoch für sich entscheiden und gewann 100.000 Euro.

Das Duell zwischen Markus Babbel (links) und Mehmet Scholl (rechts) bei „Schlag den Star“ war nur von kurzer Dauer. © news aktuell GmbH

Wegen des Champions-League-Finales am Samstag wurde die erste Sendung mit Opdenhövel auf Sonntag verschoben. In der nächsten Folge am Samstag, dem 13. Juli, treten Annemarie und Wayne Carpendale sowie Anna-Maria Ferchichi und Bushido live gegeneinander an.