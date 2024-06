Berlin/Tirpersdorf. Im sächsischen Vogtland sind drei Menschen bei einer Familientragödie getötet worden. Der 28-jährige Sohn hat sich gestellt.

Ein 28-Jähriger hat im sächsischen Vogtland offenbar drei Menschen getötet. Der Mann meldete sich am Montag über Notruf bei der Polizei und gab an, seine Familie in Tirpersdorf getötet zu haben, wie eine Polizeisprecherin vor Ort sagte. Die Beamten fanden in einem Haus in dem Ort im Vogtlandkreis daraufhin drei leblose Menschen.

Es handelte sich demnach um die 59-jährige Mutter des Tatverdächtigen sowie dessen 84-jährige Großmutter und den 85-jährigen Großvater. Der mutmaßliche Täter ließ sich nach Polizeiangaben widerstandslos festnehmen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren in dem Haus. Wie die Menschen zu Tode kamen, war zunächst unklar. Auch die Hintergründe der Tat waren offen. Nach Polizeiangaben lebte der 28-Jährige mit seiner Mutter und den Großeltern gemeinsam in dem Haus in Tirpersdorf.