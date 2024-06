Berlin. Mykonos, Andalusien, New York: Traumreiseziele sind meist ausgebucht oder teuer. Oft gibt es vergleichbare und preiswerte Alternativen.

Der Sommer steht in den Startlöchern, die Ferien nahen, die Sehnsucht nach Urlaub steigt. Wer jetzt noch keinen Urlaub geplant hat, schaut allerdings häufig in die Röhre. Die Preise an beliebten Urlaubszielen explodieren, die schöneren Unterkünfte sind in der Regel schon ausgebucht.

Was viele nicht wissen: Viele Urlaubsziele haben sogenannte Doubles, also Orte, die eigentlich genauso schön sind, aber teils tausende Euro günstiger sind als die „Originale“. Im Gespräch verrät Julia Denneng, Sprecherin beim Reiseanbieter Urlaubsguru, welche Orte das sind und mit welchen Tricks Sie sogar noch ein Schnäppchen machen können.

Achtung: Alle angegebenen Preise gelten für eine Reise für ein Doppelzimmer im Zeitraum zwischen Juni und August und können je nach Datum, Verfügbarkeiten und Anreise stark variieren. Die Direktflüge aus Deutschland sind in den Angebotspreisen jeweils enthalten

Marokko statt Kanaren: 20 Prozent Ersparnis

Die Kanaren locken mit feinen Sandstränden, einer Menge Kultur, erstklassigem Wetter und Wandermöglichkeiten. Seit Jahrzehnten gelten die nur teils bewohnten Inseln als eines der Lieblingsziele deutscher Urlauber. Dementsprechend haben sich auch die Preise entwickelt und sind für viele nicht mehr erschwinglich.

Sonnenschirm, Strand und viel Meer: Agadir hat ein vielversprechendes Urlaubs-Angebot. © imago images / robertharding | IMAGO stock

Eine passende Alternative bietet die Region rund um die marokkanische Stadt Agadir, die für ihre tollen Strände und viele historische Sehenswürdigkeiten bekannt ist. Auch wenn Wandern für viele Marokko-Besucher vielleicht nicht als klassische Betätigung gilt, sollte man Trips ins nahegelegene Atlas-Gebirge in Betracht ziehen. Julia Denneng sagt: „Ebenfalls lohnenswert ist der Nationalpark Souss-Massa und Ausflüge in die Wüste.“

Reiseziel Hotel Verpflegung Preis Marokko (Agadir) El Pueblo Tamlelt All-Inclusive 465 Euro pro Person Kanaren (Gran Canaria) Nido del Aguila All-Inclusive 573 Euro pro Person

Türkei: Luxus für den kleinen Preis

Mykonos ist dank seiner weißen Häuschen und den engen Gassen mittlerweile wohl jedem ein Begriff. Hier tummeln sich wohl fast so viele Influencer wie in Dubai. Besonders in den Sommermonaten ist die griechische Mittelmeerinsel ein beliebtes Ziel für die sogenannten „Reichen und Schönen“. Dementsprechend kostspielig sind die abendlichen Ausgehmöglichkeiten und Restaurants.

Eine deutlich günstigere Alternative bietet die türkische Stadt Bodrum. In den anliegenden Hügeln befinden sich viele erstklassige Unterkünfte, moderne Clubs und ein breites Shopping-Angebot – und das zum kleinen Preis. Bodrum ist durchschnittlich rund 290 Prozent günstiger als Mykonos.

Der Hafen von Bodrum: Die Yachten und Boote im Hafen runden ein pralles Angebot an Land ab. © picture alliance / Zoonar | Volker Schlichting

Reiseziel Hotel Verpflegung Preise Bodrum (Türkei) Hillstone Hotel & Spa Vollpension 767 Euro pro Person Mykonos (Griechenland) Myconian Korali Relais Vollpension 3029 Euro pro Person

Italien statt Spanien: Ruhige Strände und viel Kultur

Andalusien hat vor allem zwei Dinge: dauerhaften Sonnenschein und kilometerlange Strände. Durch den Stierkampf und Flamenco-Auftritte ist die Region weltweit bekannt geworden. Zwar kann man hier immer noch sehr günstige Unterkünfte finden, wer jedoch etwas mehr Annehmlichkeiten haben will, muss mittlerweile vergleichsweise tief in die Tasche greifen.

Apulien biete blaues Wasser, malerische Orte und viel Erholung. © Shutterstock / elitravo | elitravo

Schnäppchenjäger sollten einen Blick auf die italienische Region Apulien werfen, die in vielen Aspekten deutlich preiswerter ist. Julia Denneng: „Die sonnige Region kann in Sachen Historik, Kulinarik und Kultur auf jeden Fall mithalten.“ Verschiedene Strände wie der Baia di Turchi erinnern an die Karibik und der Strand Punta Prosciutto punktet mit ihrer Wild- und Abgeschiedenheit. In der regionalen Hauptstadt Lecce kann man zudem feine Restaurants genießen und ausgiebig bummeln.

Reiseziel Hotel Verpflegung Preis Apulien (Italien) Il Timone Vollpension 461 Euro pro Person Andalusien (Spanien) Sierra de Cazorla & Spa Vollpension 654 Euro pro Person

Geld sparen bei der Buchung: Flexibilität und Preisvergleich als Schlüssel