Rom. Die Hochzeit von Anant Ambani und Radhika Merchant ist Luxus pur. Schon Monate vorher wird gefeiert – mit Kreuzfahrt und Mega-Stars.

Wenn es um Hochzeiten geht, sind die Deutschen durchaus spendabel: Den schönsten Tag im Leben lassen sie sich laut einer repräsentativen Online-Umfrage im Schnitt 15.000 Euro kosten. Ein Betrag, mit dem die reichste Familie Indiens vermutlich nicht einmal die sorgsam ausgewählten Serviettenringe bezahlen könnte. Wenn Milliardärs-Sohn Anant Ambani (28) in ein paar Monaten seine Braut Radhika Merchant (29) heiratet, ist das seinem Vater Mukesh Ambani weit über einhundert Millionen Dollar wert.

Peanuts für den Öl-Mogul, der mit einem geschätzten Vermögen von rund 110 Milliarden Dollar Platz 11 der World’s Billionaires-Liste des Forbes Magazin belegt und keinen Aufwand scheut, um seinem Sohn und der zukünftigen Schwiegertochter die Hochzeit des Jahres zu bescheren. Angefangen mit zwei mehrtägigen Verlobungsfeiern der Superlative.

Hochzeit der Superlative: Paar bucht Kreuzfahrt mit 800 Gästen

Das Ja-Wort fällt zwar erst im Juli in London – aber die Reichen und Schönen feiern schon seit Monaten vor. Unter anderem in Form einer dreitägigen Luxus-Kreuzfahrt durchs Mittelmeer, zu der das Brautpaar in dieser Woche mit nicht weniger als 800 Gästen aufgebrochen ist. Motto, wie die britische „Times“ erfahren haben will: „La vita è un viaggio“ – das Leben ist eine Reise.

Die gemeinsame Reise von Anant Ambani und seiner Radhika begann schon in Kindertagen als enge Freunde. Ein erstes Foto als Paar teilten sie 2018, gaben 2023 ihre Verlobung bekannt. Beide lieben sie Tiere, ihre Familien und ihre Arbeit, heißt es. Der jüngste Ambani-Spross leitet die Energieabteilung des Familienunternehmens Reliance Industries. Seine zukünftige Frau sitzt im Vorstand des elterlichen Pharmakonzerns Encore Healthcare. Woraus sich eine weitere, nicht unwesentliche Gemeinsamkeit des Paares ergibt: Beide sind schwerreich und zeigen es.

Dieses Kreuzfahrtschiff der Luxusklasse, die „Celebrity Ascent“, hat das Brautpaar für sich und seine 800 Gäste gechartert. © picture alliance / newscom | picture alliance / Newscom

Die Verlobten, ihre Angehörigen und Freunde trafen Mitte der Woche mit zwölf Flugzeugen in Palermo auf Sizilien ein. Der Luxuskreuzer, mit dem sie von dort über Rom, Portofino und schließlich bis nach Cannes schippern sollten, trägt den klingenden Namen „Celebrity Ascent“: 300 Meter lang, 39 Meter breit und mit Platz für über 3000 gut betuchte Passagiere. Für sieben Nächte westliches Mittelmeer in einer Suite mit persönlichem Butler löhnen Urlauber laut Anbieter knappe 20.000 Euro pro Kopf.

Krönender Abschluss mit Katy Perry-Konzert

Die Ambanis buchten gleich das ganze Schiff. Für das Wohl der Hochzeitsgesellschaft an Bord sorgten Berichten zufolge 600 Crewmitglieder. Bei den Geladenen solle es sich nicht etwa um „enge Freunde“ des Brautpaares handeln, wie eine anonyme Quelle der „Times“ verraten haben soll. Kein Wunder, bei der langen Liste. „Es würde aber auch niemand so eine Einladung ausschlagen“, so die Quelle weiter. Zu den Programmpunkten gehörten Sightseeing in Rom und eine Toga-Party, bei der sich die Gäste in römische Roben warfen. Für Unterhaltung an Bord sorgten die Backstreet Boys.

Auf der Piazzetta, dem Hauptplatz von Portofino, erwartete die Gäste eine eigene Gala. Startenor Andrea Bocelli sollte sie zu Tränen rühren. Ganz Portofino war entzückt: „Diese Feier ist eine wunderbare Werbung für unsere Ortschaft und für Italien in der Welt“, schwärmte Bürgermeister Matteo Viacava in den italienischen Medien. Wobei die Einheimischen Promi-Sausen durchaus gewöhnt sind: In Portofino heiraten öfter mal Stars von der Kategorie einer Kourtney Kardashian.

Anant Ambani (r.) mit seiner Verlobten Radhika Merchant und Gast Mark Zuckerberg bei der ersten großen Verlobungsfeier des Paares. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

In Cannes angekommen, wartete der krönende Abschluss: ein Maskenball mit Stargast Katy Perry und abschließendem Feuerwerk über dem Hafen. Der letzte Auftritt, für den der Superstar sich nach Europa bequemte, war, wie die „U.S. Sun“ bemerkte, King Charles‘ Krönung im Mai 2023. Für ihre Serenade in Cannes soll Perry Schätzungen zufolge mehrere Millionen Dollar Gage erwarten dürfen.

Indiens reichste Familie feierte schon früher pompöse Hochzeiten

Wenn es ums Heiraten gehen, scheut Mukesh Ambani folglich keine Kosten. Für seine zwei älteren Kinder organisierte er Prunk-Hochzeiten: 2018 etwa hatte Tochter Isha den Sohn eines anderen Milliardärs geheiratet. Auch diese Hochzeit soll weit mehr als 100 Millionen US-Dollar gekostet haben. Damals trat bei der Vor-Feier US-Sängerin Beyoncé auf und zwei Ex-Außenminister der USA, Hillary Clinton und John Kerry, tanzten mit Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan zu indischen Filmhits.

Für seinen jüngsten Sohn Anant hat sich der Patriarch jedoch selbst übertroffen. Die erste Pre-Party stieg bereits im März auf dem Familienanwesen der Ambanis im westindischen Gujarat. 66 Köche kredenzten 2300 Gerichte. Zu den 1200 handverlesenen Gästen zählten Microsoft-Gründer Bill Gates, Meta-Chef Mark Zuckerberg und Ex-US-Präsidententochter Ivanka Trump. Bei der dreitägigen Sause im Bollywood-Style sorgte US-Star Rihanna für Unterhaltung. Geschätzte Gage, so munkelt man: rund sechs Millionen Dollar. Kaum auszumalen, was Hochzeitsplaner Ambani für die eigentliche Sause im Juli noch im Petto hat.