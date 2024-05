Berlin. Am Flughafen von Amsterdam ist ein Mensch in ein Triebwerk geraten und gestorben. Was bislang zu dem Vorfall bekannt ist.

Am Flughafen in Amsterdam ist eine Person in das laufende Triebwerk eines Flugzeuges geraten und gestorben. Der Flughafen bestätigte den Vorfall auf X, zuvor hatte die britische Zeitung „The Sun“ berichtet.

Ob das Opfer ein Passagier oder Angestellter war, war zunächst unklar. Bei dem betroffenen Flugzeug soll es sich um eine Maschine der niederländischen Airline LKM handeln. Laut dem Medienbericht soll der Flieger kurz vor dem geplanten Start in Richtung Billund, Dänemark, gestanden haben.

Der Amsterdamer Flughafen Schiphol schreibt auf X: „Heute ereignete sich ein schrecklicher Vorfall, bei dem eine Person im Triebwerk eines Flugzeugs landete. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und wir kümmern uns um die Passagiere und Kollegen, die dies gesehen haben.“ Die Polizei untersucht den Vorfall.

