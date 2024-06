Rom. Die Insel Santo Spirito in der Lagune von Venedig ist seit langem unbewohnt. Nun wird ein neuer, zahlungskräftiger Besitzer gesucht.

panoramic view at the grand canal of venice during sunset © picture alliance / Zoonar | frank peters

Sich eine eigene Insel zu kaufen, ist für viele ein Traum. Wer nach Venedig ziehen möchte und keine Liquiditätsprobleme hat, kann sich diesen Traum jetzt erfüllen. Die Insel Santo Spirito in der Lagune von Venedig wird versteigert – für einen Preis von neun Millionen Euro.

Verkauft wird das 2,53 Hektar große, 200 Meter lange und 150 Meter breite Eiland von einem insolventen Unternehmen aus der Stadt Padua, das sie 2002 für 350.000 Euro vom italienischen Staat erworben hatte. Interessenten können sich bis zum 25. Juni beim Mailänder Makler Quimmo melden, der vom Eigentümer mit dem Verkauf beauftragt wurde.

Urlaub bei Venedig: Insel mit bewegter Geschichte

Als „einmalige Investitionsmöglichkeit“ preist der Makler die Insel an, die bereits im Jahr 1140 besiedelt wurde. 1380 ließen sich Zisterzienser nieder, 1430 kamen Eremiten hinzu, die auf der Insel eine Kirche errichteten. Die Gemälde von Palma il Vecchio und Tizian, die sich einst in der Kirche von Santo Spirito befanden, wurden später nach Venedig gebracht. Die Eremiten lebten auf der Insel, bis Napoleon das Kloster plündern ließ. Danach kam die Insel unter die Kontrolle der Marine, die sie in einen Militärstützpunkt mit Soldatenunterkünften und zahlreichen Lagerhallen umwandelte. Während des Zweiten Weltkrieges wurde Santo Spirito schließlich in ein Pulverdepot umfunktioniert.

Die Insel Santo Spirito liegt in der Lagune von Venedig und soll unter den Hammer kommen. © Alamy Stock Photo | Thierry GRUN - Aero / Alamy Stock Photo

Santo Spirito macht heute einen verwahrlosten und heruntergekommenen Eindruck, da sich seit Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts niemand mehr um die Wiederbelebung der Insel bemühte. Ein im Jahr 2011 unternommener Versuch, die Insel zu verkaufen, scheiterte. 2014 genehmigte die Gemeinde Venedig einen Plan des Eigentümers für den Bau von Wohnungen für 150 Personen.

Bewilligt wurde der Wiederaufbau von Gebäuden, die vor dem 18. Jahrhundert errichtet wurden. Vorgesehen war außerdem die Restaurierung von sechs bestehenden Häusern und eines Militärbunkers sowie der Bau eines kleinen Hafens für die zukünftigen Bewohner der Insel. Unweit von Santo Spirito liegen die größeren Inseln San Clemente und Isola delle Rose, auf denen sich einige Luxushotels befinden.

176 Inseln gibt es in der Lagune von Venedig, viele liegen brach, einige wurden von der Gemeinde privatisiert und verkauft. Die Insel Sacca Sessola wurde bereits der Marriott-Hotelgruppe übereignet, die dort ähnlich wie auf der Nachbarinsel San Clemente ein Luxus- und Spa-Resort mit 266 Zimmern errichtet hat.

Lagune von Venedig: Auch die Nachbarinsel sucht einen Käufer

Santo Spirito ist nicht die einzige Insel in der Lagune von Venedig, die einen Käufer sucht. Im Jahr 2013 bot die staatliche Immobilienverwaltung die Insel Poveglia zum Verkauf an, die von 1922 bis 1968 als Außenstelle der venezianischen Alten- und Krankenheime diente. Seit den 1970er Jahren ist die Insel verlassen, neben leerstehenden Gebäuden dominieren aufgegebene Wein- und Gemüsegärten die Landschaft. Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie unter anderem als Quarantänestation für Schiffsreisende, die die Pest an Bord hatten, später als Krankenhaus und zuletzt als psychiatrische Klinik genutzt.

Poveglia mit ihren verfallenen Gebäuden sollte für eine halbe Million Euro an den heutigen Bürgermeister Luigi Brugnaro gehen, doch eine Bürgerinitiative erwirkte vor dem Verwaltungsgericht den bis heute gültigen Verkaufsstopp. So blieb der Insel bisher das Schicksal eines weiteren Luxusresorts in der Lagune von Venedig erspart.

Heute ist Poveglia immer noch unbewohnt, nur mit privaten Booten erreichbar und laut Mitteilung der staatlichen Vermögensverwaltung insgesamt in einem „prekären“ Zustand. Die Insel hat sich in einen typischen Lost Place verwandelt, der das Schicksal vieler anderer verlorener und verlassener Orte teilt. Es gibt kein Trinkwasser und keine Gasversorgung, und die Gebäude sind aufgrund zahlreicher Vandalismusschäden unbewohnbar. Interessenten für eine Konzession oder einen Kauf können Vorschläge einreichen.