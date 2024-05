Palma. Unter den vier Todesopfern des Gebäudeeinsturzes auf Mallorca sind zwei deutsche Urlauberinnen im Alter von 20 und 30 Jahren.

Zudem seien bei dem Unglück am Donnerstagabend eine 23-jährige Spanierin und ein 44 Jahre alter Mann aus dem Senegal ums Leben gekommen, teilte die Polizei in Palma am Freitag mit. Laut „El País“ war die verstorbene Spanierin in dem Club als Kellnerin angestellt. Insgesamt wurden bei dem Einsturz 16 Menschen schwer verletzt – sieben von ihnen lebensgefährlich.

Das Auswärtige Amt teilt auf Anfrage dieser Redaktion mit: „Unser Konsulat in Palma de Mallorca steht in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden. Die Lage vor Ort ist in Teilen derzeit noch unübersichtlich.“ Zum jetzigen Zeitpunkt müsse man leider davon ausgehen, dass sich auch deutsche Staatsangehörige unter den Toten und Verletzten befänden.

Medusa Beach Club: Unfall ereignete sich in Touristen-Magnet

Der Unfall geschah im Bereich des „Balnario 1“, nur wenige Straßen von den Kultlokalen Megapark und Bierkönig entfernt. Das Gebäude des Medusa Beach Club stürzte gegen 20.30 Uhr ein. Der erste Stock sei dabei sofort bis zum Keller eingebrochen, wo auch sehr viele Gäste zu Abend gegessen hätten, berichteten „El País“ und andere Medien unter Berufung auf Augenzeugen.

Die örtliche Feuerwehr geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Traglast der Terrasse überschritten worden sein könnte. Sicherheitshalber wurden auch die Nachbargebäude geräumt.