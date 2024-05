Kampen. Junge Leute feiern vor einer Bar in Kampen auf Sylt mit Naziparolen. Der Besitzer zeigt sich schockiert und kündigt rechtliche Schritte an.

Seit Donnerstag kursiert in den Sozialen Medien ein Video von der Urlaubsinsel Sylt, was deutschlandweit für Empörung sorgt. Offenbar gut betuchte junge Leute feiern in Kampen vor der Promi-Bar „Pony“ mit ausländerfeindlichen Parolen. Deutlich ist zu hören, wie die Beteiligten ausgelassen „Deutschand den Deutschen, Ausländer raus“ singen. Einer der Beteiligten deutet dabei mit zwei Fingern einen Hitlerbart an und zeigt einen vermeintlichen Hitlergruß. Der Vorfall soll sich bereits am Pfingstwochenende ereignet haben.

Der Besitzer der Bar zeigte sich schockiert ob des Videos. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte er: „Als ich das Video gesehen habe, dachte ich sofort, das darf nicht wahr sein. Wenn wir das Pfingsten mitbekommen hätten, wären die jungen Leute sofort rausgeworfen worden. Wir hatten aber rund 500 Leute rund um die Außenterrasse.“. Weiterhin kündigte er rechtliche Schritte gegen die Beteiligten an.

Via Instagram sei er mittlerweile über die Identität der Beteiligten informiert worden und schrieb auf der Social-Media-Plattform: „Vielen Dank an euch! Uns wurden die Namen von diesen Nazis zugespielt. Wir werden dieses widerliche Verhalten anzeigen und alle strafrechtlichen Möglichkeiten nutzen!!!“ (red)