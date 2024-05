Los Angeles. Das Video einer Überwachungskamera zeigt einen schockierenden Gewaltausbruch des amerikanischen Rappers Sean „Diddy“ Combs.

Ein dem Nachrichtensender CNN zugespieltes Überwachungsvideo aus dem Jahr 2016 zeigt, wie Sean „Diddy“ Combs seine damalige Freundin Cassie Ventura während einer Auseinandersetzung packt, schubst, zerrt und tritt, was den Vorwürfen in einer inzwischen beigelegten Bundesklage entspricht, die Ventura im November eingereicht hatte.

Das aus mehreren Kamerawinkeln zusammengestellte Filmmaterial vom 5. März 2016 scheint den Rapper während eines Vorfalls zu zeigen, der sich laut Venturas Beschwerde im inzwischen geschlossenen InterContinental Hotel in Los Angeles, ereignete. Der Nachrichtensender habe den Standort anhand öffentlich verfügbarer Fotos der Innenräume des ehemaligen Hotels verifiziert, wie er berichtete.

Sean „Diddy“ Combs tritt am Boden liegende Freundin

Im Video verlässt Ventura ein Hotelzimmer und geht zu einer Reihe von Aufzügen. Combs rennt, ein Handtuch um die Hüfte haltend, einen Flur entlang hinter Ventura her. Er packt sie am Nacken und wirft sie zu Boden. Das Video zeigt, wie er immer noch sein Handtuch mit einer Hand festhält und sich dann umdreht, um sie zu treten.

Während Ventura am Boden liegt, holt Combs eine Handtasche und einen Koffer vom Boden in der Nähe der Aufzüge. Er dreht sich um und tritt Ventura erneut, während sie regungslos auf dem Boden liegt. Dem Video zufolge vergehen zwischen den beiden Tritten etwa vier Sekunden. Dann zerrt er Ventura kurz an ihrem Sweatshirt in Richtung eines Zimmers, bevor er weggeht.

Dann sieht man Ventura, wie er langsam aufsteht. Sie sammelt Gegenstände vom Boden auf und greift nach einem Telefon an der Flurwand in der Nähe der Aufzüge. Combs, immer noch in Handtuch und Socken, kehrt zurück. Ein Spiegel direkt gegenüber der Überwachungskamera zeigt, wie Combs Ventura zu schubsen scheint.

Combs weißt Vorwürfe zurück

Sekunden später setzt er sich auf einen Stuhl, schnappt sich einen Gegenstand vom Tisch und wirft ihn mit Gewalt in Richtung Ventura. Man sieht Combs weggehen und sich dann wieder zu Ventura umdrehen, als sich eine Aufzugstür öffnet und jemand auszusteigen scheint.

Ventura, die eine nicht genannte Einigung mit Combs erzielte, habe es abgelehnt, sich zu dem Video zu äußern. CNN habe auch die Vertreter von Combs um einen Kommentar gebeten. Combs habe Venturas Vorwürfe zuvor zurückgewiesen.Ein Vertreter von InterContinental Hotels sagte am Freitag dem Nachrichtensender: „Dieses Hotel steht nicht mehr unter der Leitung von IHG und wir haben keinen Zugriff auf Aufzeichnungen oder Filmmaterial früherer Vorfälle.“ (red)