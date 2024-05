New York. Informatiker in den USA verhaftet: Ihnen ist es gelungen, die als betrugssicher geltende Blockchain-Technologie auszutricksen.

Es war ein Coup, wie in einem Film: Zwei Brüdern in den USA ist es offenbar gelungen, die eigentlich als absolut sicher geltende Blockchain-Technologie zu unterlaufen und Kryptowährung im Wert von 25 Millionen Dollar zu stehlen. Die Bundesstaatsanwaltschaft Manhattan wirft den beiden Absolventen des renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) vor, eine neuartige Betrugsmethode entwickelt zu haben, die möglicherweise die Sicherheit der Blockchain-Technologie generell infrage stellen könnte.

Die beiden Diebe sollen sich Zugang zu zentralen Daten-Protokollen verschafft haben

Eine Blockchain ist eine Kette von Datensätzen, die aufeinander aufbauen - jeder Block ist kryptografisch einzeln abgesichert. Neue Blöcke können nur entstehen, wenn sie definierten Vorgaben entsprechen, die von allen Teilnehmern jeweils verifiziert und akzeptiert werden. Für die Richtigkeit und Qualität der Blöcke ist somit keine zentrale Instanz verantwortlich, sondern jeder Beteiligte, der bei jeder Transaktion die Richtigkeit der bisher getätigten anderen Transaktionen bestätigt. Für die Absicherung der Transparenz des Verfahrens erhält jeder Block einen (ebenfalls kryptografisch abgesicherten) Verweis auf den Vorgänger und die entsprechenden Transaktionsdaten. Auf diesem Prinzip beruhen Kryptowährungen wie Bitcoin.

Die Ermittler gegen davon aus, dass die beiden angeklagten Informatiker es geschafft haben, den Fluss von Kryptowährungen, in diesem Fall Ethereum, umzuleiten und so innerhalb von 12 Sekunden 25 Millionen Dollar von Händlern zu stehlen. Dazu hätten sie sich über einen langen Zeitraum Zugang zu den Validierungsprozessen von Transaktionen verschafft, in denen deren Gültigkeit protokolliert wird, sozusagen das Hauptbuch der Kryptowährung. Dieses hätten die beiden dann verfälscht.

Haben die Diebe eine Schwachstelle der Kryptowährungen offen gelegt?

Der Abfluss der Millionen blieb natürlich nicht unbemerkt. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Brüdern vor, sie seien in dem Moment ertappt worden, als sie versuchten, die gestohlene Kryptowährung verschwinden zu lassen. Spannend an dem anstehenden Prozess wird vor allem auch die Frage sein, inwieweit der Coup der beiden eine Schwachstelle der Bitcoin- und Etherum-Technologie offengelegt hat. (ftg)

