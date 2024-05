Berlin. Influencerin Cathy Hummels entschuldigte sich am Donnerstag für ein Posting auf Instagram. Nun nimmt die Posse eine irgendwie erwartbare Wendung.

Upps, da hat Cathy Hummels daneben gegriffen. „Asche über mein Haupt“, sagt die Influencerin und Moderatorin schuldbewusst. Normalerweise ist Aufmerksamkeit erregen genau ihr Ding. Aber ihren aktuellen Instagram-Post möchte sie so schnell wie möglich vergessen machen. Sie hat eine Nazi-Parole verwendet. Natürlich unbewusst.

Das macht die politische Sünde nur bedingt besser. „Wenn man einfach gar nichts mitbekommt, dann ist man Cathy Hummels und postet eine Parole, für die Höcke gestern verurteilt wurde“, ätzt ein User auf X. Da ist das Klischee einer Influencerin perfekt: unpolitisch, ahnungslos, unbedacht. Was war passiert?

Höcke-Skandal nicht mitbekommen

Eigentlich eine rührende Geschichte: Die Ex-Frau eines Profikickers freut sich auf die anstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. „Das wird ein grandioses Erlebnis“, notierte sie. So weit, so gut. „Alles für Deutschland.“ Das war allerdings einst die Losung der Sturmabteilung der NSDAP.

Dummer Spruch, schlechtes Timing. Denn just für diesen Slogan war der Faschist Björn Höcke gerade von einem Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Halle hatte dem AfD-Politiker, „ein redegewandter, intelligenter Mann“, nicht abgenommen, dass er nicht wusste, was er sagte.

Instagram-Story umgehend gelöscht

Das war an der Influencerin spurlos vorbeigegangen. „Ich habe die Berichterstattung zu dem Höcke-Prozess und dessen Nazi-Spruch nicht mitbekommen und wusste nicht, welchen Hintergrund er hat“, räumt Cathy Hummels ein. Sie distanziere sich ausdrücklich „von rechtsradikalen Parolen und Parteien wie der AfD.“ Und ja, die Story hat sie umgehend gelöscht.

AfD-Mann Björn Höcke, der Ex-Geschichtslehrer, der nichts von der Bedeutung des NSDAP-Spruchs gewusst haben will, bekam natürlich Wind von dem Trubel um Hummels. Und versuchte das Ganze gleich für seine Zwecke zu nutzen. „Sehr geehrte Frau Hummels, ich werde Sie leider bei Staatsanwalt Brenzler in Halle anzeigen müssen. Nicht weil ich etwas gegen Sie habe, aber um die Absurdität des Urteils gegen mich zur Kenntlichkeit zu entstellen“, schrieb er auf dem Kurznachrichtendienst X.

Was Cathy Hummels dazu sagt? Bisher noch nichts. Bisher.

