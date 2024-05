Berlin. In Düsseldorf ist in der Nacht ein Kiosk explodiert. Die genauen Umstände sind noch unklar. Mehrere Menschen starben.

Bei einem Brand in Düsseldorf sind drei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war in der Nacht zum Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache ein in einem Wohnhaus integrierter Kiosk in Brand geraten.

Zuvor hatte die Neue Ruhr Zeitung (NRZ) berichtet. Demnach sei es gegen 2.30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag in einem Mehrfamilien- und Geschäftshaus zu einer Explosion im Erdgeschoss gekommen. Diese sei so stark gewesen, dass selbst Fahrzeuge auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Brand gerieten. Aus dem Erdgeschoss habe sich dann Feuer in die oberen Etagen ausgebreitet. Der Brand löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, für drei Menschen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Explosion in Düsseldorf: Ursache noch unklar – Polizei ermittelt

Weitere 16 Menschen wurden teils schwer verletzt. Bewohner hätten sich laut NRZ teilweise auf ihre Balkone gerettet. Sie waren auch über Drehleitern gerettet worden. Zwei der Verletzten schweben laut Feuerwehr noch in Lebensgefahr. Alle Verletzten sind in Krankenhäuser gebracht worden. Das betroffene Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Ein Absperrband der Polizei ist vor einem Wohnhaus zu sehen, in dem ein Brand wütete. Bei dem Brand in Düsseldorf sind mehrere Menschen ums Leben gekommen und weitere verletzt worden. © DPA Images | Federico Gambarini

Auch 70 Bewohner von angrenzenden Gebäuden hätten kurzfristig ihre Wohnung verlassen müssen. „Heute Nacht haben die Scheiben gewackelt. Ich dachte, irgendetwas ist mit einem Stromkabel.“, zitiert NRZ einen Anwohner. Ein anderer Nachbar sagte: „Die Feuerwehr hat uns heute Nacht aus dem Bett geklingelt.“ Er, seine Nachbarn und die Bewohner von zwei weiteren Häusern wurden in einen nahegelegenen Kindergarten gebracht und versorgt. „Die Feuerwehr hat das super organisiert.“

Am Gebäude laufen am Donnerstag weiterhin Sicherungsmaßnahmen. Aktuell gehe die Feuerwehr laut NRZ davon aus, dass die Arbeiten noch mehrere Stunden andauern. Sie war mit drei Löschzügen und in der Spitze mit 100 Kräften im Einsatz. Die Toten wurden derzeit noch nicht identifiziert. Zur Ursache der Explosion gibt es noch keine gesicherten Informationen. Die Polizei ermittelt.

Die ganze Meldung und alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie bei der Neuen Ruhr Zeitung, die wie diese Redaktion zur FUNKE Mediengruppe gehört.

lro/dpa