Berlin. Ein neuer TikTok-Trend stellt junge Menschen vor eine einfache Frage: Bär oder Mann? Das Ergebnis ist verblüffend. Doch warum?

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Natur allein zwischen meterhohen Bäumen. Irgendwo im Nirgendwo. Diese Vorstellung sorgt bei vielen bereits für ein mulmiges Gefühl. Doch was, wenn Sie die Möglichkeit bekommen, dass in dieser Situation jemand bei Ihnen ist? Dieses Szenario ist aktuell Teil eines viralen TikTok-Trends, der viele Menschen in Staunen versetzt.

Junge Menschen werden in Videos auf TikTok mit folgender Frage konfrontiert: „Würdest du lieber mit einem Mann oder einem Bären in einem Wald festsitzen?“ Die Antworten verblüffen. Einige antworten wie aus der Pistole geschossen, andere überlegen etwas länger. Doch letztlich geben die meisten an, dass sie lieber mit einem Bären im Wald wären als mit einem Mann.

Dieser TikTok-Trend schwappte aus englischsprachigen Ländern nun auch nach Deutschland herüber. Faszinierend: Sowohl junge Frauen als auch junge Männer ziehen dem Menschen das flauschige, wenn auch nicht ganz ungefährliche Tier vor.

Userin „_Sonique“ schreibt auf TikTok: „Ich würde auch lieber einem Bären allein im Wald begegnen wollen als irgendeinem Mann – und das, obwohl ich einen super Papa, einen tollen Freund, tolle Brüder und männliche Freunde habe“. Bei aller Tierliebe: Wie kann das sein?

TikTok-Trend: Bär oder Mann – wer ist gefährlicher?

Während junge Männer eher argumentieren, dass sie „wie bei Bärenbrüdern“ eine gute Zeit haben können, sind es bei Frauen ernste Gründe, warum sie sich für den Bären und gegen den Mann entscheiden. Sie fühlen sich in Gegenwart von Männern offenbar unsicherer.

Eine TikTok-Userin formuliert es drastisch: „Bei einem Bären erwartet man, getötet zu werden. Ein Mann kann so viel Schlimmeres tun.“

Die vermeintlich einfache Bär-oder-Mann-Frage deckt auf, dass viele Frauen Angst davor haben, dass Männer ihnen in heiklen Situationen, zum Beispiel im abgeschiedenen Wald, etwas antun könnten. Sie präferieren im Zweifel lieber ein wildes Tier. Doch wie gefährlich sind Bären?

Generell gelten die Tiere als eher scheu. Bären greifen vor allem dann an, wenn sie sich bedroht fühlen und verteidigen müssen. Nach Angaben der US-amerikanischen Tierschutzorganisation „In Defense of Animals“ (IDA) kann es je nach Bärenart helfen, sich tot zu stellen oder lautstark bemerkbar zu machen. Im Wald kann man sich außerdem mit Bärenabwehrspray schützen.

Die Zahlen geben TikTok-Usern, die sich für den Bären entscheiden, recht: Laut IDA liegt die Wahrscheinlichkeit, von einem Bären angegriffen zu werden, tatsächlich nur bei 1 zu 2,1 Millionen. Es ist somit wahrscheinlicher, von einer Biene oder einem anderen Menschen getötet zu werden als von einem Bären.

Jedes Jahr 100 Femizide in Deutschland

Interessanterweise geben viele Frauen bei TikTok an, dass sie sich vor allem vor fremden Männern fürchten. Die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik sprechen hingegen eine andere Sprache. Demnach sind es in erster Linie Männer aus dem eigenen Umfeld, die für Frauen zur Gefahr werden können, zum Beispiel Partner oder Ex-Partner.

Jede vierte Frau erlebt in der (Ex-)Partnerschaft mindestens einmal physische Gewalt. Jedes Jahr kommt es zu über 100 Femiziden in Deutschland – alle drei Tage wird eine Frau also von einem ehemaligen oder aktuellen Partner getötet.

Bär oder Mann? Es ist eine vermeintlich einfache Frage. Die Antworten spiegeln ein Grundgefühl wider und zeigen, dass sich vor allem junge Frauen in Gesellschaft von Männern oft nicht sicher zu fühlen scheinen. Doch bei diesem TikTok-Trend ist Vorsicht geboten: Nicht jeder Mann sollte unter Generalverdacht gestellt werden.