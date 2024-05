Berlin. Im Harz ist bereits ein Waldbrand ausgebrochen, auch in anderen Gegenden ist es trocken. So hoch ist die Waldbrand-Gefahr schon jetzt.

Die hohen Temperaturen zu Maibeginn sorgen vielerorts für gute Laune. Stellenweise wurden am Tag der Arbeit fast 28 Grad im Schatten gemessen – Freibadwetter. Doch die sommerlichen Temperaturen bringen auch Gefahren mit sich, insbesondere für den deutschen Wald. So auch im Harz, wo es zu einem der ersten Waldbrände des Jahres kam. Das Feuer ist laut offizieller Mitteilung aber inzwischen unter Kontrolle.

Bericht: 2023 gehört zu schlimmsten Waldbrandjahren in der EU weitere Videos

Waldbrände: Hier ist die Gefahr aktuell besonder hoch

Doch nicht nur in Mitteldeutschland ist die Gefahr für Waldbrände schon jetzt hoch, wie der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt. Demnach herrscht am Mittwoch und Donnerstag fast in ganz Deutschland mindestens eine mittlere Waldbrandgefahr, ausgenommen sind der Norden und am Donnerstag auch der Südwesten.

Wichtige Regeln: Wie sich Wanderer bei einem Waldbrand richtig verhalten

Besonders hoch ist die Waldbrandgefahr laut DWD in Ostdeutschland, genauer in Berlin und Brandenburg. Dort liegt die Gefahr an vielen Stellen bei fünf, dem höchsten Indexwert. Zum Wochenende nimmt das Risiko eines Waldbrands aber im ganzen Bundesgebiet wieder deutlich ab. Der Waldbrandgefahrenindex wird aus Lufttemperatur, relativer Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Niederschlagsmenge, sowie kurz- und langwelliger Strahlung der Atmosphäre berechnet.

Waldbrände: So können sie verhindert werden

Laut Naturschutzorganisation WWF sind 96 Prozent der Waldbrände in Deutschland auf Menschen zurückzuführen. Es gilt daher absolutes Feuerverbot in Wald und Waldnähe. Das umfasst auch das Rauchen. Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz Brandenburg warnt Autofahrer außerdem: „Nicht mit dem Fahrzeug in Waldeinfahrten parken.“ Auch das Parken außerhalb ausgewiesener Parkplätze ist verboten, vor allem auf trockenem Gras wird das Parken schnell gefährlich. Sollten Sie einen Waldbrand entdecken, alarmieren Sie möglichst schnell Polizei oder Feuerwehr.

Lesen Sie auch: Waldbrände in Europa – Das sind die häufigsten Ursachen