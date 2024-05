Berlin. Der Mai lockt mit mehreren Feier- und Brückentagen zum kurzfristigen Reisen ein. Doch wo kann man jetzt noch günstig Urlaub machen?

So langsam fühlt sich das Wetter doch schon richtig nach Sommer an! Wie passend, dass der Mai noch mit einigen Feiertagen aufwartet. Die perfekte Gelegenheit, einen kurzen Trip ins Ausland oder auch innerhalb des Landes zu planen.

Doch wie so oft sind die Übernachtungspreise an den Feiertagen gerade zu horrend. HomeToGo, Anbieter für Ferienhäuser und Wohnungen, hat jetzt exklusiv für diese Redaktion analysiert, in welchen Ländern und Regionen Europas Sie jetzt noch kurzfristig ein Schnäppchen machen können.

Schöne Strände, angenehme Temperaturen: Auch ein kurzer Urlaub kann die angespannten Nerven beruhigen. © imago images/Cavan Images | imago premium

Für die Untersuchung wurden mehrere Millionen Suchanfragen für die betreffenden Zeiträume in einigen der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen ausgewertet. Im Anschluss wurden die durchschnittlichen Übernachtungspreise berechnet. Die angegebenen Preise gelten dabei jeweils für eine gesamte Unterkunft und eine Übernachtung. Aber Achtung: Je nach Größe und Ausstattung der Unterkunft können die Preise stark variieren. Zudem sind regional deutliche Unterschiede möglich.

Skandinavien belegt die ersten drei Plätze des Ländervergleichs

Der Norden Europas winkt nicht nur mit abgeschiedenen Seen, tollen Stränden und leckerem Essen, sondern auch mit günstigen Übernachtungsmöglichkeiten über die Mai-Feiertage. Auf Platz eins liegt Dänemark mit Preise rund 90 Euro für eine Übernachtung. Knapp dahinter folgt Schweden mit durchschnittlich 96 Euro auf dem zweiten Platz. Komplettiert wird das Treppchen von Norwegen, wo man pro Nacht rund 111,33 Euro einplanen muss.

Land Himmelfahrt Fronleichnam Pfingsten Dänemark 92 Euro 85 Euro 92 Euro Schweden 96 Euro 96 Euro 96 Euro Norwegen 111 Euro 112 Euro 111 Euro Spanien 133 Euro 145 Euro 133 Euro Polen 112 Euo 100 Euro 112 Euro Portugal 134 Euro 146 Euro 134 Euro Italien 137 Euro 138 Euro 137 Euro Kroatien 142 Euro 141 Euro 142 Euro Frankreich 138 Euro 115 Euro 138 Euro Irland 142 Euro 152 Euro 142 Euro

Urlaubsregionen: Bretagne lockt mit besonderen Schnäppchen

An den Mai-Feiertagen kann sich eine Reise in den äußersten Nordwesten Frankreichs lohnen. Die beliebte Ferienregion winkt mit Ferienunterkünften zum Preis von durchschnittlich knapp 108 Euro pro Nacht. Auch auf den Kanaren lassen sich noch Schnäppchen machen: Auf Teneriffa etwa zahlen Sie pro Nacht durchschnittlich 114 Euro, auf Gran Canaria sogar „nur“ 113 Euro.

Aufgepasst: Hier lesen Sie, in welchen Ländern SIe kein Bargeld abheben sollten

Wer sich die weite Anreise sparen und lieber in Deutschland bleiben möchte, sollte sich nach Ferienwohnungen und -häusern im Schwarzwald (113,66 Euro pro Nacht) oder auf Rügen (123,30 Euro pro Nacht) umschauen.

Reiseziel Preis Himmelfahrt Preis Fronleichnam Preis Pfingsten Bretagne (Frankreich) 107 Euro 101 Euro 107 Euro Norddeich 125 Euro 116 Euro 125 Euro Duhnen/ Niedersachsen 121 Euro 117 Euro 121 Euro Teneriffa (Spanien) 116 Euro 112 Euro 116 Euro Gran Canaria (Spanien) 112 Euro 115 Euro 112 Euro Fehmarn 126 Euro 122 Euro 126 Euro Schwarzwald 115 Euro 111 Euro 115 Euro Rügen 123 Euro 124 Euro 123 Euro Allgäu 152 Euro 136 Euro 152 Euro Toskana (Italien) 141 Euro 140 Euro 141 Euro Gardasee (Italien) 152 Euro 149 Euro 152 Euro Holländische Küste 155 Euro 155 Euro 155 Euro Sylt 170 Euro 156 Euro 170 Euro Zeeland 165 euro 155 Euro 165 Euro Schottland 183 Euro 169 Euro 183 Euro Mallorca (Spanien) 209 Euro 228 Euro 209 Euro Rom (Italien) 224 Euro 216 Euro 224 Euro Paris (Frankreich) 266 Euro 248 Euro 266 Euro Barcelona (Spanien) 298 Euro 315 Euro 298 Euro Amsterdam (Niederlande) 297 Euo 282 Euro 297 Euro

Tipp: In Länder reisen, in denen es den Feiertag gar nicht gibt

Jonas Upmann, Sprecher und Reiseexperte bei HomeToGo, kommentiert: „In keinem anderen Monat profitieren Arbeitnehmer von so vielen Feier- und Brückentagen wie im Mai – außerdem kann man europaweit schon auf besseres Wetter hoffen als beispielsweise zu den Osterfeiertagen. Dass wir in Skandinavien die günstigsten Durchschnittspreise für Ferienhäuser identifiziert haben, dürfte für die meisten Urlauber eine Überraschung sein, da diese Urlaubsländer in der Regel als sehr kostspielig eingestuft werden. Generell ist es natürlich ratsam, sich Brückentage, um Feiertage auszuwählen, die es im gewünschten Reiseland nicht gibt. Hier sind die Preise oft nochmal deutlich unter dem Durchschnitt.”

In Spanien etwa werden Himmelfahrt und Pfingsten gar nicht gesondert gefeiert.