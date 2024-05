Berlin. Schrill, skurril, unten ohne: Finnland setzt beim ESC auf ein bewährtes Erfolgsrezept – und will mit dem schrägen Windows95man punkten.

„No Rules“ ist die erste Single von Windows95man – nun startet er für Finnland beim Eurovision Song Vontest 2024

Diskutiert wurde, ob er seinen Namen aus markenrechtlichen Gründen ändern muss

Der 38-Jährige performt ohne Hose auf der ESC-Bühne – und lässt sie dann in Flammen aufgehen

Wer sich Finnlands Song für den ESC 2024 im Video anschaut, wird bereits nach wenigen Sekunden irritiert sein. Nicht nur wegen des Liedes an sich, das schon reichlich skurril ist. Sondern auch, weil das T-Shirt und die Cap von Interpret Windows95man verpixelt sind. Der Grund für die Unkenntlichmachung versteckt sich im Namen des Künstlers: Die Klamotten zeigen das Logo des Microsoft-Betriebssystems Windows 95. Vielfach wurde diskutiert, ob der DJ seinen Namen aus markenrechtlichen Gründen ändern muss. Diese Diskussion ist zumindest vom Tisch – dafür darf das Logo des US-Konzerns beim Eurovision Song Contest nicht zu sehen sein.

Muss es aber auch gar nicht, denn der Auftritt von Windows95man sorgt so oder so für Aufsehen. Mit dem Titel „No Rules“ tritt er für Finnland beim ESC 2024 in Malmö an. Und der Song macht seinem Namen alle Ehre. Denn an Regeln hält sich Windows95man bei seinem Auftritt überhaupt nicht.

Finnland beim ESC 2024: Windows95man mit „No Rules“

Hinter Windows95man versteckt sich der 38-jährige Teemu Keisteri. Er studierte Fotografie, schlug dann aber eine Karriere als DJ und „Tausendsassa“ ein. Mit witzigen Clips wurde er in Finnland zum Internetphänomen. „No Rules“ ist Keisteris erste Single. Und besonders der Live-Auftritt hat es in sich.

Windows95man „schlüpft“ aus einem überdimensionierten Dinosaurier-Ei. Untermalt vom Gesang seines Kompagnons Henri Piispanen steht der Künstler mit den markanten Korkenzieherlocken plötzlich ohne Hose da – zumindest scheint es so. Denn auch der Intimbereich des Künstlers ist verpixelt. Dass er eigentlich einen hautfarbenen Slip trägt, ist daher kaum zu sehen.

Dann kommt das Kleidungsstück zu ihm auf die Bühne geflogen. Windows95man zieht sie an – schon sprühen Funken aus der Hose und er legt eine Feuershow damit hin. Die Botschaft des schrägen Songs klar: Alles ist möglich, niemand hat hier etwas zu melden – es gibt, so der Titel des Songs, keine Regeln.

Finnland beim ESC 2024: Windows95man mit „No Rules“ im Video

So erfolgreich war Finnland zuletzt beim Eurovision Song Contest

Die finnische ESC-Bilanz gleicht einer Achterbahnfahrt. Die Skandinavier gehören zu den Ländern, die in der Geschichte des Musikwettbewerbs am häufigsten auf den letzten drei Plätzen landeten. Ausreißer nach oben gibt es jedoch immer wieder. Das liegt wohl auch an den skurrilen Künstlern, die Finnland beim Eurovision Song Contest regelmäßig ins Rennen schickt. Unvergessen: die Rocker von Lordi mit ihren irren Monsterkostümen. Sie gewannen 2006 den ESC.

Auch 2023 ging dieses Konzept auf. Käärijä war mit seinem extravaganten Song „Cha Cha Cha“ im vergangenen Jahr einer der absoluten Fanlieblinge. Er gewann das Publikumsvoting und landete nur knapp auf dem zweiten Rang. Ein sechster Platz 2021 kann ebenfalls als Erfolg verbucht werden. Allerdings gab es in den vergangenen fünf Jahren auch zwei Ausreißer nach unten: 2022 reichte es nur zu einem mauen Platz 21, 2019 scheiterte der finnische Beitrag bereits im Halbfinale.

Jahr Interpret Beitrag Platz 2023 Käärijä „Cha Cha Cha“ 2 2022 The Rasmus „Jezebel“ 21 2021 Blind Channel „Dark Side“ 6 2020 Aksel „Looking Back“ ESC abgesagt 2019 Darude „Look Away“ Im Semifinale ausgeschieden

Auch wenn Windows95man – typisch finnisch eben – wieder einen überdrehten Auftritt hinlegt: So erfolgreich wie im vergangenen Jahr dürfte er wohl kaum werden. Laut Eurovision World liegt die Gewinnchance für Windows95man bei einem Prozent (Stand 29. April). Realistisch ist aber, dass die Skandinavier es mit ihrer verrückten Nummer zumindest bis ins Finale schaffen – und mit Wohlwollen der Zuschauer eine Top-Ten-Platzierung erreichen.