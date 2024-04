Berlin. Die Luxusmodemarke Balenciaga sorgt mit einem Klebeband-Armband für Aufsehen. Vor allem der angebliche Preis sorgt für Stirnrunzeln.

Die spanische Modemarke Balenciaga hatte in der Vergangenheit allerlei hochpreisige Absurditäten im Angebot. Aktuell sind etwa Kalbsledertaschen im Chipstüten-Look (1490 Euro) zu haben. In vergangenen Kollektionen vertrieb der Luxusmodehersteller auch schon Taschen, die von Müllbeuteln (ca. 1650 Euro) oder den blauen Einkaufstaschen eines bekannten schwedischen Möbelhauses (ca. 2000 Euro) inspiriert waren.

Neuester Design-Aufreger von Balenciaga: Ein Klebeband-Armband

Für den neusten Aufreger haben sich die Balenciaga-Designer allerdings keine Tasche vorgenommen, sondern ein Armband. Inspiration für den Look fand sich offenkundig zwar nicht im Möbelhaus, möglicherweise aber im nächstbesten Baumarkt. Dort kostet das Objekt der Begierde je nach Hersteller zwischen vier und sechs Euro. Die Rede ist von klassischem, hellbraunen Klebeband, das in keinem Haushalt fehlen sollte.

Balenciaga setzt nicht das erste Mal auf Klebebandlook

Ganz und gar nicht haushaltsüblich soll hingegen der Preis sein, den Balenciaga für die Luxusvariante, das sogenannte „Gaffer Bangle“, aufrufen wird. Offiziell ist er noch nicht bekannt, verschiedene Medien berichten aber von bis zu 4400 Dollar (ca. 4000 Euro) für das Stück, das für die Herbst- und Winterkollektion dieses Jahres angekündigt ist.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Balenciaga Klebeband und Mode kombiniert. Bereits heute kann man einen Kapuzenpullover erwerben, bei dem es so wirkt, als sei das Logo der Marke fast vollständig mit schwarzem Tape überklebt worden. Kostenpunkt: 1100 Euro. Das T-Shirt im gleichen Design ist für 850 Euro zu haben. Im Verhältnis zum angekündigten Armband schon fast ein Schnäppchen.

Luxusklebeband von Balenciaga sorgt für Unmut

Für Aufmerksamkeit sorgt das ungewöhnliche Armband in jedem Fall. Unter einem TikTok-Video des Magazins Highsnobiety, in dem das Armband zu sehen ist, kommentieren die Zuschauer meist kritisch. „Fast so, als ob sie das absichtlich machen, um zu sehen, ob reiche Menschen Müll kaufen“, vermutet etwa eine Nutzerin. „Sie machen sich einfach über arme Menschen lustig“, kritisiert eine andere.

Für Publicity hat das außergewöhnliche Accessoire also auf jeden Fall gesorgt. Ob es tatsächlich seinen Platz in der Modewelt findet, bleibt abzuwarten. Immerhin hat Balenciaga bekannte Promis als Markenbotschafter unter Vertrag. Darunter Reality-Star Kim Kardashian und Schauspielerin Nicole Kidman. Vielleicht präsentieren sich die beiden auf einem der nächsten roten Teppiche mit Klebeband am Arm.