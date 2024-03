Starker Wind war offenbar Auslöser des Unglücks, bei dem das Luftkissen aus der Verankerung gerissen wurde. Vier Kinder wurden verletzt.

Dramatisches Ende eines österlichen Familienausflugs: In Krefeld wurden bei einem Unfall auf einer Hüpfburgmehrere Kinder verletzt. Auslöser des Unglücks in einem Vergnügungspark war laut Polizeibericht möglicherweise ein starker Wind. Ein Sicherungsseil sei gerissen.

11-Jähriges Mädchen schlug neben dem Luftkissen auf dem Boden auf

Die Hüpfburg, in der zu dem Zeitpunkt mehrere Kinder tobten, sei angehoben worden und fiel anschließend in sich zusammen. Eins der Kinder wurde dadurch mehrere Meter in die Luft geschleudert und schlug dann neben dem Luftkissen auf dem Boden auf. Üblicherweise sind um Hüpfburgen Weichboden für Stürze ausgelegt.

Das 11-jährige Mädchen musste per Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. Über seinen Zustand ist derzeit noch nichts bekannt. Darüber hinaus wurden drei weitere Kinder im Alter von 5, 7 und 8 Jahren leicht verletzt.

Nun wird ermittelt, ob alle Sicherheitsmaßnahmen für die Hüpfburg ordnungsgemäß waren oder ob die Anlage aufgrund der Wetterbedingungen überhaupt hätte geöffnet sein dürfen. (ftg/red)