Berlin. Ob Eiersuchen, Spaziergänge oder Osterfeuer: Für ein gutes Osterfest braucht es gutes Wetter. Wie dieses Jahr die Aussichten sind.

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür, und für viele ist das lange Wochenende vom 29. März bis zum 1. April eine gute Gelegenheit, nach Hause zu fahren und Zeit mit der Familie zu verbringen. Andere nutzen die Zeit möglicherweise für einen Kurzurlaub. Was auch immer geplant ist, vom Eiersuchen bis zum Kaffeetrinken im Garten – eine Frage beschäftigt alle: Wie wird das Wetter an Ostern?

Im vergangenen Jahr hatte Ostern noch nicht wirklich sommerlichen Charakter, es war kalt und immer wieder kam es zu Regenschauern. Für dieses Jahr prognostiziert der Meteorologe Jörg Kachelmann zum Anfang der Osterwoche einen kleinen Einbruch der Temperatur, der sich dann aber in Richtung der Feiertage wieder stabilisiert. Über das lange Wochenende werden stabil zweistellige Temperaturen erwartet, und es sollte weitgehend trocken bleiben.

Ostern 2024: Wetter wird typisch frühlingshaft

Der Sommer wird aber wohl auch noch nicht wirklich eingeläutet, terminlich gesehen liegt dieses Ostern auch verhältnismäßig früh im Jahr. Je nach Standort werden etwa fünf bis sieben Sonnenstunden pro Tag prognostiziert, nur im bestmöglichen Fall können die Temperaturen an der 20-Grad-Marke kratzen. Deutlich wahrscheinlicher ist aber ein klassisches Frühlingswetter mit tagsüber mittleren zweistelligen Temperaturen und nach wie vor frischen Nächten.

Längere Osterspaziergänge sollten dabei eher von Karfreitag bis Ostersonntag geplant werden, Ostermontag droht der schwächste Tag des langen Wochenendes zu werden. In Berlin beispielsweise geht es von 7,2 Sonnenstunden am Sonntag hinab auf 4,8 Sonnenstunden am Montag, in Essen von 5,1 auf 3,4.

Beste Bedingungen fürs Eiersuchen

Überhaupt dürfte es im Osten des Landes etwas sonniger werden als im Westen, Nordrhein-Westfalen erwartet ein tendenziell eher bewölkteres Osterwochenende. Zu größeren Niederschlagsmengen sollte es aber auch dort nicht kommen.

Die Bilanz lautet also: Das

kann bei besten Bedingungen stattfinden, für laue Grillabende im eigenen Garten wird es aber vermutlich noch etwas zu kühl. Da könnte eine andere Tradition der Osterfeiertage helfen: das stimmungsvolle Abbrennen eines Osterfeuers.