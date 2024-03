Berlin. RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel will zukünftig mehr Zeit mit seiner Frau und Tochter verbringen. Was über die beiden bekannt ist.

Mehr als 30 Jahre lang stand Peter Kloeppel regelmäßig vor der Fernsehkamera – als Chefmoderator von „RTL Aktuell“. Nun hat der 65-Jährige angekündigt, sich aus dem TV-Betrieb zurückziehen zu wollen. Der Grund? Er wolle künftig größtenteils in den USA leben und dort mehr Zeit mit seiner Frau und seiner Tochter verbringen. „Ich werde dieses Jahr 66. Ist dann auch mal gut“, erklärte der Moderator in seinem Abschiedsinterview, das er dem Magazin „Stern“ gegeben hatte. In den USA kenne man ihn nicht als Fernsehmenschen, sondern nur als Peter aus Deutschland. Doch was ist über das Privatleben von Kloeppel bekannt?

Fest steht: Auch im Privatleben ist Kloeppel treu – mit seiner Ehefrau, der amerikanischen Fernsehproduzentin Carol Kloeppel, ist er bereits seit über 30 Jahren verheiratet. 1990 lernten sich die beiden in der US-Hauptstadt Washington kennen und lieben. Sagissor, wie seine Ehefrau mit Geburtsnamen heißt, arbeitete damals in ihrer Heimat Minnesota als Journalistin und Nachrichtensprecherin, Kloeppel als RTL-Korrespondent. Der Liebe wegen verließ Sagissor schließlich ihre Heimat, die USA. Das Paar zog nach Bonn, wo Kloeppel 1992 den Posten als Chefmoderator von „RTL Aktuell“ übernahm. 1993 gaben sie sich das Jawort. Nur drei Jahre später wurden die Kloeppels Eltern einer Tochter namens Geena Kaye.

Tochter von Kloeppel lebt und arbeitet in New York

Dass die Ehe so lange halte, liege auch daran, dass seine Frau als Journalistin wisse, was der Beruf mit sich bringe, erzählte Kloeppel 2012 in einem Interview mit „Wunderweib“. „Sie kennt das nicht anders: Sie hat selbst beim Fernsehen gearbeitet und weiß, was es bedeutet, mit einem Journalisten verheiratet zu sein, der jeden Tag eine Sendung hat“, sagte der Moderator damals. Seine Ehefrau sei für ihn „ein Sonnenschein“, erzählte er weiter: „Sie ist eine tolle Frau! Sie ist fröhlich, liebevoll, intelligent. Sie ist das, was man sich als Ehemann wünscht.“

Kloeppels Tochter Geena Kaye ist mittlerweile mit ihrer eigenen Karriere durchgestartet. Die heute 27-Jährige lebt in New York und arbeitet dort als Musikerin und Songwriterin. Schon in den vergangenen Jahren war Kloeppel zwischen Deutschland und den USA gependelt, um dort Zeit mit seiner Tochter und seiner Frau zu verbringen. „Das war schön. Jetzt wird es noch schöner“, sagte das RTL-Urgestein im „Stern“-Interview. Schon bei ihrem Kennenlernen hätten seine Frau und er sich versprochen, ihr Leben irgendwann so zu verändern, dass sie in einer anderen Welt leben würden. „In einer Welt, die nicht Deutschland heißt“, so Kloeppel. Und genau das hätten sie jetzt vor: „Wir werden jetzt viel Zeit in Florida und auch in New York mit unserer Tochter verbringen.“

So ganz will Kloeppel dem Journalismus dann aber doch noch nicht den Rücken kehren. Er werde auch nach seiner letzten „RTL Aktuell“-Sendung Ende August zukünftig ab und zu noch Projekte wie die Reportagereihe „Durchleuchtet“ machen, kündigte der Moderator an.

csr