Berlin. Prinz Ludwig von Bayern und seine Frau Sophie erwarten Nachwuchs. Wie die freudige Überraschung bekannt wurde und wann es so weit ist.

Eine schöne Überraschung aus Bayern: Ludwig Prinz von Bayern und seine Frau Sophie-Alexandra erwarten ein Kind. Das teilte die Prinzessin von Bayern eher beiläufig während eines Vortrags in Landsberg mit, als sie auf den Termin des „Löwenmarsch“, ein Spendenlauf ihres Mannes, angesprochen wurde.

Auch wenn die Monarchie in Deutschland vor über 100 Jahren abgeschafft wurde, gibt es hierzulande immer noch einige Royals. Prinz Ludwig von Bayern ist zum Beispiel Urenkel des letzten bayrischen Königs Ludwig dem III. (1845-1921). Die Familie Wittelsbach verfügt gerade in Bayern noch immer über Bekanntheit, insbesondere die männlichen Vertreter treten regelmäßig in der Öffentlichkeit auf.

Ludwig Prinz von Bayern leistet großes gesellschaftliches Engagement

Ludwig Prinz von Bayern nutzt gemeinsam mit seiner Frau seine Popularität für breitflächiges soziales Engagement. So ist Ludwig zum Beispiel Mitgründer der gemeinnützigen Organisation „Learning Lions“ in Kenia, die sich in Afrika für eine bessere Computerbildung einsetzt.

Für ihre Hochzeit im vergangenen Jahr leisteten sich Ludwig und Sophie dann aber natürlich trotzdem eine royal pompöse Umgebung, unter den 700 Gästen in der Theatinerkirche am Odeonsplatz waren unter anderem der bayerische MinisterpräsidentMarkus Söder und zahlreiche internationale Royals. Das Hochzeitspaar bat darum, auf Geschenke im herkömmlichen Sinne zu verzichten und stattdessen an eine wohltätige Organisation zu spenden.

Royals in Bayern: Geburtstermin im September

Prinzessin Sophie-Alexandra gab nun am Rande eines Vortrags, bei dem eigentlich die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen Thema waren, ihre Schwangerschaft bekannt und erwähnte keine weiteren Details. Carmen Schramka, Sprecherin des Hauses Bayern, kündigte an, dass weitere Informationen und Glückwünsche erst folgen werden, wenn das Kind auf der Welt ist. Der errechnete Geburtstermin dafür liegt im September dieses Jahres.