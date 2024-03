Berlin/Grünheide. Im Tesla-Werk in Grünheide bei Berlin ist der Strom weg. Auch in Teilen der Hauptstadt gibt es Probleme. Wurde ein Feuer gelegt?

Massiver Stromausfall südöstlich von Berlin: Im Gebiet rund um Erkner im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree kommt es aktuell zu größeren Ausfällen bei der Stromversorgung. Auch das Elektroauto-Werk des US-Herstellers Tesla in Grünheide hat keinen Strom, die Produktion steht still, wie eine Tesla-Sprecherin bestätigte. Die Fabrik wurde evakuiert. Zudem gibt es Ausfälle in den Berliner Ortsteilen Müggelheim, Rahnsdorf und in Teilen Neuköllns, wie der Betreiber Stromnetz Berlin meldete. 2000 Haushalte sind auf Berliner Seite betroffen.

Laut Leitstelle Oderland brannte an einer Oberleitung zwischen Gosen-Neu Zittau und Steinfurt eine Trafo-Station. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 5.15 Uhr zu dem Brand gerufen und begann mit den Löscharbeiten. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Ein Polizeisprecher sagte, der Strommast soll sich freistehend auf einem Feld befinden. Zur möglichen Ursache sagte der Sprecher bislang: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“ Ein Polizei-Hubschrauber sei im Einsatz.

Tesla: Brandanschlag auf Strommast? Berichte über „Kampfmittel“

Die „Bild“-Zeitung berichtet, das Feuer sei durch einen Brandanschlag verursacht worden. Neben dem brennenden Transformator hätten die Einsatzkräfte demnach ein Zelt von Aktivisten entdeckt, darauf die Warn-Aufschrift „Kampfmittel hier verbuddelt!“ In der Folge hätte sich die Feuerwehr zunächst zurückgezogen, der Kampfmittel-Räumdienst sei alarmiert worden. Polizei und Feuerwehr können demnach erst zurückkehren, wenn der Einsatzort abgesucht worden sei. Eine behördliche Bestätigung für diese Angaben lag zunächst nicht vor.

Stromnetz Berlin meldete, dass in den vom Stromausfall betroffenen Berliner Ortsteilen ab 12 Uhr wieder der Strom fließen soll.

Tesla in Grünheide bei Berlin: Protestcamp gegen Ausbau der „Giga-Factory“

In der vergangenen Woche hatten Umweltaktivisten ein Protestcamp in einem Wald neben der sogenannten „Giga-Factory“ von Tesla aufgeschlagen. Sie wollen den Wald besetzt halten, um eine Rodung zu verhindern. Zuletzt harrten 80 bis 100 Aktivisten in zehn Baumhäusern aus.

Eine Protestaktion gegen die Erweiterung der Tesla-Autofabrik in Grünheide bei Berlin. © dpa | Annette Riedl

Die Umweltgruppen wollen den Widerstand der Anwohner unterstützen. Die Bevölkerung der 9000-Einwohner-Gemeinde Grünheide sprach sich vor kurzem bei einer Befragung mehrheitlich gegen die Erweiterungspläne von Tesla aus. Die Politik müsse diesem Votum folgen, forderten die Umweltgruppen.

Tesla will sein Gelände, das teils im Wasserschutzgebiet liegt, erweitern und einen Güterbahnhof sowie Logistik- und Lagerhallen errichten. Es geht um ein etwa 120 Hektar großes Areal, das dafür gerodet werden soll. Die Erweiterungspläne sind auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass der Autobauer die Produktion steigern und die geplanten 500.000 Autos im Jahr auf eine Million verdoppeln will. Zuletzt waren es hochgerechnet 300.000 Autos im Jahr. Tesla argumentiert, dass mit dem Güterbahnhof Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert würde.

In dem Protest-Camp in einem Waldstück nahe des Tesla-Standortes sind Baumhäuser entstanden. © dpa | Annette Riedl

bee/dpa