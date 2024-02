Berlin. Prinzessin Kate erholt sich weiterhin von ihrer Bauch-OP. Prinz William zeigte sich in der Öffentlichkeit positiv gestimmt – bis jetzt.

Die Sorge um den Gesundheitszustand von Prinzessin Kate und König Charles reißt nicht ab: Thronfolger Prinz William hätte am Dienstag, 27. Februar, eigentlich einem Gottesdienst zu Ehren des im Januar verstorbenen Konstantins von Griechenland beiwohnen sollen. Der griechische König war Patenonkel des 41-Jährigen. Ihm die letzte Ehre zu erweisen, dürfte William ein Anliegen gewesen sein. Schon die Beisetzung in Athen im Februar hatten William und sein Vater King Charles (76) verpasst. Eine Trauerfeier in Großbritannien sollte nun nachgeholt werden.

Doch in letzter Minute sagte der Prinz seine Teilnahme an dem Event, zu dem hochkarätige Gäste aus ganz Europa geladen waren, ab. Aus „persönlichen Gründen“, wie der „Guardian“ berichtet. Königin Camilla (76) musste als hochrangiges Mitglied der Royal Family einspringen. Spekuliert wird nun, ob Williams Fernbleiben etwas mit der Erkrankung seiner Frau zu tun haben könnte.

Sorge um Prinzessin Kate: Royale Quellen verraten Gesundheitszustand

Prinzessin Kate (42) erholt sich noch immer von ihrer Operation im Bauchraum, die bei ihr Mitte Januar durchgeführt worden war. Knapp zwei Wochen musste sie im Krankenhaus verbringen. Noch bis Ostern soll sie sich zu Hause in Windsor schonen, wo das Paar mit den drei Kindern George (10), Charlotte (8) und Louis lebt (5).

Nach Prinzessin Kates mysteriöser Erkrankrung hatte ihr Mann, Prinz William, sich eine Auszeit genommen. © DPA Images | Chris Jackson

Ihr Gatte war nach einer rund zweiwöchigen Auszeit, die seiner Frau gewidmet war, ab Anfang Februar wieder seinen öffentlichen Pflichten nachgegangen. Zeremonien, Spendengalas, ein Auftritt bei den BAFTA-Awards – Prinz William zeigte sich stets betont gut aufgelegt, bedankte sich für die Genesungswünsche für seine Frau und seinen Vater, bei dem Mitte Januar Krebs diagnostiziert worden war.

König Charles: Auch er fehlte bei der Trauerfeier

Auf Anfrage der „Daily Mail“ ließ der Palast verlauten, dass es der Prinzessin von Wales „gut“ gehe. Sie erhole sich weiter im Adelaide Cottage in Windsor. Weitere Angaben machte der Palast, der sich auch schon mit Informationen zu Kates Krankheit und der Operation zurückgehalten hatte, nicht. Spekulationen der spanischen Journalistin Concha Calleja wonach Kate nach Komplikationen zeitweise in ein künstliches Koma versetzt worden sei, wies der Palast einem Bericht der „New York Times“ zufolge als „absoluten Unsinn“ und „lächerlich“ zurück.

Mit der Krebserkrankung seines Vaters soll Williams Absage jedenfalls nicht zusammenhängen, wie die „Daily Mail“ aus royalen Kreisen erfahren haben will. Auch der König fehlte bei der Trauerfeier am Dienstag in Windsor. Er hatte sich bereits im Vorfeld bei der griechischen Königsfamilie entschuldigen lassen. König Charles hatte dem Windsor Castle am Dienstag einen Besuch abgestattet, war aber abgereist, bevor die Trauergäste eintrafen. Die „Daily Mail“ begründete sein Fehlen mit seiner laufenden Krebsbehandlung.

Einige andere britische Royals waren bei dem Event aber dennoch zugegen, darunter Charles Schwester, Prinzessin Anne, sowie Sarah Ferguson und der skandalumwitterte Prinz Andrew mit den gemeinsamen Töchtern. Auch die spanische Königsfamilie um König Feipe VI. war angereist, unter ihnen der in Ungnade gefallene Alt-König Juan Carlos I.