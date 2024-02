Berlin. Ägypten grenzt ans Kriegsgebiet in Gaza und im Roten Meer beschießen Huthis Schiffe. Was Urlauber vor einer Reise wissen sollten.

Ägypten ist das Traumland vieler Reisender. Pyramiden, riesige alte Tempel, Salzseen, Oasen und die Wüste. So sieht es auch auf dem TikTok-Profil einer Reise-Bloggerin aus Barcelona aus, die im Dezember eine Reise nach Ägypten gemacht hatte. Nur eines der Videos wirkt dabei wie ein Realitäts-Check. Aus dem Fenster ihres Fliegers zurück von Marsa Alam nach Europa sieht sie am dunklen Nachthimmel blitzartige Lichter aufleuchten. In dieser Richtung liegt Gaza, die Lichter sind explodierende Bomben.

Der Gazastreifen grenzt an die ägyptische Sinai-Halbinsel. Viele Reisende, die einen Urlaub in Ägypten geplant oder schon gebucht haben, fragen sich jetzt berechtigterweise, ob ihr Vorhaben in der aktuellen Lage und der Nähe zum Kriegsgebiet sinnvoll ist.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. @alinka_minekova I don't know if its possible to see it from there, I hope I am wrong.. #gazaunderattack #stopwargaza original sound - Aлина Mинекова Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Ägypten: Reisewarnung für die Sinai-Halbinsel

„In Ägypten leidet der Tourismus“, so der ägyptische Botschafter Khaled Galal Abdelhamid im Interview mit dieser Redaktion, „Touristen zögern, auf den Sinai zu reisen, wenn ein paar Kilometer weiter Bomben fallen“. Dabei ist vor allem der Grenzübergang Rafah immer wieder im Gespräch, wenn es um Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung oder den Austausch von Geiseln und Gefangenen geht. Alles muss hier durch und Israel hat den Grenzübergang zu Beginn des Krieges bombardiert.

Ägyptischer Botschafter:„Deutschland sollte zu sofortigem Waffenstillstand aufrufen“

Aktuell steht eine Offensive Israels in der Grenzstadt Rafah bevor, in der 1,5 Millionen Menschen aus Gaza Schutz suchen. Ägypten hat daraufhin Berichten nach mit dem Bau eines Flüchtlingslagers auf dem Sinai begonnen, betont jedoch immer wieder, dass eine massenhafte Flucht von Palästinensern auf das ägyptische Staatsgebiet keine Option sei.

Ein Friedhof, auf dem Verstorbene der Luftangriffe der vergangenen Tage begraben sind, liegt neben den Zeltstädten der Grenzstadt Rafah am südlichen Ende des Gazastreifens. © AFP | SAID KHATIB

Die davon betroffenen Gebiete befinden sich jedoch „nur“ im Norden und Osten Sinais, wo normalerweise keinen Fuß hinsetzen – ebenso wenig Ägypter, die dort schlichtweg nicht leben. Mehrere Sicherheitscheckpoints liegen zwischen Kairo und Rafah, die nur mit Genehmigung passiert werden können.

Der Sinai ist immer wieder von Terrorismus betroffen, ab 2013 herrschte jahrelang ein regelrechter Krieg zwischen einem Ableger des Islamischen Staats und der ägyptischen Armee. Das Auswärtige Amt warnt daher vor Reisen in den Norden des Sinai. Doch das ist nichts Neues. „Seit Jahrzehnten gibt es die Teilreisewarnung für das israelische Grenzgebiet. Da fährt auch kein Reiseveranstalter hin“, sagt Torsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbands (DRV).

Urlaubsziel Rotes Meer: Angst vor Raketen der Huthis

Auch bei Aufenthalten im touristischen Süden der Halbinsel, etwa im bekannten Urlaubsort Scharm El-Scheich am Roten Meer, sollten keine „unbegleiteten, individuellen Ausflügen und Überlandfahrten“ unternommen werden, so das Auswärtige Amt. Davon haben sich deutsche Urlauber in der Vergangenheit nicht abschrecken lassen.

Im Gegenteil: Ägypten wird immer beliebter und gehört in diesem Winter und auch im Sommer zu den Top-Reisezielen, so Schäfer. Das zeigen auch die Zahlen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Winter 2018/2019 konnte Ägypten seinen Marktanteil in Deutschland um 52 Prozent steigern. Diesen Eindruck bestätigt eine Sprecherin des Reiseunternehmens TUI: „Generell können wir sagen, dass die Buchungen für die kommenden Monate in Ägypten über denen des Vorjahrs liegen.“

Das Rote Meer ist wegen seiner Korallenriffen bei Tauchern und Schnorchlern beliebt. Bunte Fische, Schildkröten und Delphine lassen sich hier gerne blicken. © Shutterstock / Vlad61 | Vlad61

Das Rote Meer ist für viele Touristen, ob Ausländer oder Ägypter, ein beliebtes Reiseziel. Insbesondere in den Wintermonaten hat es an Orten wie Hurghada oder Marsa Alam Temperaturen bis zu 25 Grad. Vom Strand aus können Badende hier oft Frachtschiffe sehen, die nach Norden in Richtung Suezkanal unterwegs sind oder von dort kommen.

Zwar hatten in den vergangenen Wochen immer wieder Huthis aus dem Jemen Schiffe auf diesem global bedeutenden Handelsweg beschossen. Die USA attackierten daraufhin Stellungen der Miliz. Auch Deutschland schickte jetzt im Rahmen eines EU-Einsatzes die Fregatte „Hessen“ zur Sicherung der Schifffahrt im Roten Meer los. Jedoch liegen die Orte der Attacken auf Handelsschiffe weit von den ägyptischen Urlaubsorten entfernt.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht die Fregatte „Hessen“, kurs bevor sie zu ihrem Einsatz im Roten Meer aufbricht. © DPA Images | Michael Fischer

Experte: „Ägypten hundert Prozent sicher“

Auch wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage liegt in Ägypten viel Hoffnung auf dem Tourismus. Das Alte Ägypten ist dabei eine der Hauptattraktionen. Zu deren internationaler Popularität auch der wegen seiner Netflix-Filme bekannte Archäologe Zahi Hawass beiträgt. „Ägypten ist zu hundert Prozent sicher!“, bläut Hawass der Gruppe amerikanischer Touristen ein, denen er die Pyramiden von Gizeh zeigt. Teilnehmer dieser Reisegruppe haben selbst mitten im Gaza-Krieg Kosten von bis zu 13.000 US-Dollar pro Person für eine vierzehntägige Ägyptenreise nicht gescheut. Auch für Januar und Februar sind die Touren mit dem hochkarätigen Ägyptologen ausgebucht.

Ägyptologie: Napoleon fand ihn in Ägypten – Streit um den Rosetta-Stein

Das Land boomt: Laut dem ägyptischen Ministerium besuchten 2023 rund 14,9 Millionen Touristen das Land. Das liegt trotz des Krieges im Nachbarland sogar über dem bisherigen Rekordjahr 2010. Auch im letzten Quartal 2023 lagen demnach die Besucherzahlen um 8 Prozent höher als im Vorjahr. Am 8. Oktober erschoss in der Mittelmeerstadt Alexandria ein ägyptischer Polizist zwei israelische Touristen und ihren ägyptischen Guide. Ein Einzelfall, so das Auswärtige Amt.

Ägypten hat kein Interesse an Krieg

Der ägyptischen Regierung ist viel an der Wahrung des Friedensvertrags mit Israel von 1979 gelegen, ein Krieg mit dem Nachbarn liegt nicht in ihrem Interesse. Anders als an Israels nördlicher Grenze zum Libanon enden die Kriegshandlungen hier auch tatsächlich an der Grenze. Nur zweimal schlugen im Oktober fehlgeleitete Flugkörper in den Küstenstädten am Taba und Nuewiba im östlichen Sinai ein.

Dennoch ist anzumerken, dass Ägypten ein autoritär geführter Staat ist. Demonstrationen sind fast vollständig verboten und in der Vergangenheit schossen ägyptische Sicherheitskräfte immer wieder auf Teilnehmende von Protesten. Dementsprechend rät das Auswärtige Amt, sich von Demonstrationen, die häufig direkt im Anschluss an das Freitagsgebet stattfinden, fernzuhalten. Die Polizeipräsenz ist im öffentlichen Raum sehr präsent.

„Die Sicherheitsvorkehrungen in Ägypten sind seit Jahrzehnten sehr hoch“, sagt Schäfer vom DRV. Und das Auswärtige Amt stuft die allgemeine Sicherheitslage im Land als „stabil“ ein. Reisende in Ägypten, die die Hinweise des Auswärtigen Amts berücksichtigen, sich mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen und ein bisschen über das Land, in das sie fahren, informieren, haben jedoch nichts zu befürchten.